В 2023 году в Бибирево построят ФОК с двумя бассейнами

Фото: Департамент строительства г.Москвы

На северо-востоке столицы в Бибирево появится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Его разместят на Алтуфьевском шоссе, владение 100.

«Здание готово уже на 70 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Специалисты завершают устройство инженерных систем. В активной фазе чистовая отделка».

По его словам, в бассейнах пуско-наладочные работы запланированы на август. Тренажерный зал полностью подготовлен к установке спортивного оборудования. Кроме того, вокруг спорткомплекса проводится благоустройство.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - сказал Загрутдинов. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

КОНКРЕТНО

Общая площадь двухэтажного ФОКа «Баланс» - около 4 200 квадратных метров. Для посетителей в нем откроют:

- бассейн длиной 25 метров для оздоровительного плавания;

- детский бассейн длиной десять метров;

- тренажерный зал площадью 200 квадратных метров.

Спорткомплекс сможет принять 1130 человек в сутки.

Фасады здания облицуют керамогранитом на уровне цоколя. Для отделки стен используют алюминиевые панели в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором.

Около ФОКа поставят лавочки, фонари, декоративные элементы, разобьют газоны и цветники, высадят кустарники и деревья.