«Очень важная дорога»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил о досрочном открытии первого участка Мытищинской хорды

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области сегодня проверил, как идет строительство Мытищинский хорды. Его первый участок, от Афанасовского до Пироговского шоссе, планируют запустить досрочно - уже в январе 2024 года. Благодаря этому водители смогут в два раза сократить дорогу из Мытищ в Лобню или из Долгопрудного в Пушкино. Сейчас, в объезд, выходит около часа или даже дольше. А будет всего около 30 минут.

Всю хорду достроят до конца будущего года.

Андрей Воробьёв не только осмотрел стройплощадку, но и сам приехал за рулем легковой машины по одному из участков, который уже практически готов.

- Очень важная дорога, прежде всего, для тех, кто живет в городском округе Мытищи, Пироговке, - отметил Андрей Воробьёв. - Современная трасса позволит соединить Дмитровское и Ярославское шоссе. Наша задача - запустить дорогу к концу 2024 года. Надеюсь, что все будет сделано в срок. Я был здесь год назад - вижу прогресс, динамику. Мы продолжим оказывать содействие при переносе сетей, как электрических, так и газовых - понимаем, что это самая сложная задача при строительстве инфраструктуры в Московской области.

Губернатор напомнил, что параллельно продолжается реконструкция Пироговского шоссе, которое соединяет Мытищи с населенными пунктами, расположенными на берегу водохранилища - количество жителей, а соотвественно и автомобилей там за последние годы прилично увеличилось.

- Сделать скоростную трассу - это только половина истории. Не менее важны подъездные пути, - рассказал губернатор. - В 2021 году мы приступили к реконструкции Пироговского шоссе на участке от Волковского шоссе до Мытищинской хорды. Поэтому здесь тоже стараемся держать темп, чтобы закончить работы в то же время, как будет сдана Мытищинская хорда.

Будущая четырехполосная автодорога (по две полосы в каждую сторону) Виноградово - Болтино - Тарасовка станет дублером северной части МКАД, которым пользуются жители Мытищ, Королева, Пушкино, Ивантеевки, Долгопрудного, Лобни и многих других подмосковных городов. По подсчетам специалистов, после своего полного запуска хорда на 20-30% разгрузит Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе. Кроме того - выведет часть транзитного транспорта из Мытищ и Пушкино. Позитивные изменения почувствуют 850 тысяч жителей Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик доложил губернатору, что на данный момент общая готовность будущей 16-километровой трассы составляет 46%.

- Работы ведутся активно, на части дороги уже уложено два слоя асфальта, а к сентябрю уложим и верхний слой, - сообщил министр. - Также установим шумозащитный экран, мачты освещения, сделаем ливневки. Расчетный трафик этой дороги после запуска в январе – около 25 тыс. автомобилей в сутки. Здесь очень интенсивное движение, в Мытищах проживает много людей, у них большой запрос на современную дорожную инфраструктуру.

КОНКРЕТНО

Строительство дорог Подмосковья в цифрах

- Более 53 дорожных объектов строятся сейчас в Московской области.

- Самые крупные - М-5 «Урал» в обход поселка Октябрьский (работы будут завершены в 2024 году), обход деревни Малые Вяземы в Одинцовском городском округе (также в 2024-м).

- На 20 объектах движение запустят до конца текущего года.