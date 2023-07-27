Самый сильный дождь за последние 150 лет: Москву продолжают заливать тропические ливни

До конца июля столицу будут заливать тропические ливни Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду в небесной канцелярии, видимо, забыли закрыть кран с холодной водой и она лилась настолько щедро, что люди с богатым воображением уже начинали задумываться о строительстве Ноева ковчега. Стихия разбушевалась не на шутку, затопила вестибюли нескольких станций метро, пару торговых центров, а на ряде улиц автомобили ушли в свободное плавание. Вскоре синоптики сообщили, что москвичи присутствовали при историческом событии: мы пережили самый сильный дождь за последние полтора века.

- К 16 часам среды в Западном округе столицы выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда либо был зафиксирован в Москве, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Сопоставимые по объему осадки выпали в далеком 1894 году, но тогда их уровень был все же меньше - 42,5 мм.

Между тем, дело идет и к новому рекорду месячного количества осадков. За 26 дней июля в Москве, на ВДНХ, выпало 130 мм осадков, что составляет 153% месячной нормы. По словам Татьяны Поздняковой, последние дни июля в столице тоже ожидаются дождливыми, особенно мокро будет в пятницу и субботу. Поэтому, вполне возможно, будет перекрыт абсолютный месячный рекорд, установленный в 2008 году, когда за июль на головы москвичей вытекло 181 мм осадков.