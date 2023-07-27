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Общество27 июля 2023 15:18

Самый сильный дождь за последние 150 лет: Москву продолжают заливать тропические ливни

До конца июля столицу будут заливать тропические ливни
Ярослав КОРОБАТОВ
Ярослав КОРОБАТОВ
До конца июля столицу будут заливать тропические ливни

До конца июля столицу будут заливать тропические ливни

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду в небесной канцелярии, видимо, забыли закрыть кран с холодной водой и она лилась настолько щедро, что люди с богатым воображением уже начинали задумываться о строительстве Ноева ковчега. Стихия разбушевалась не на шутку, затопила вестибюли нескольких станций метро, пару торговых центров, а на ряде улиц автомобили ушли в свободное плавание. Вскоре синоптики сообщили, что москвичи присутствовали при историческом событии: мы пережили самый сильный дождь за последние полтора века.

- К 16 часам среды в Западном округе столицы выпало 45,6 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы. Это самый сильный дождь, который когда либо был зафиксирован в Москве, - объясняет главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Сопоставимые по объему осадки выпали в далеком 1894 году, но тогда их уровень был все же меньше - 42,5 мм.

Между тем, дело идет и к новому рекорду месячного количества осадков. За 26 дней июля в Москве, на ВДНХ, выпало 130 мм осадков, что составляет 153% месячной нормы. По словам Татьяны Поздняковой, последние дни июля в столице тоже ожидаются дождливыми, особенно мокро будет в пятницу и субботу. Поэтому, вполне возможно, будет перекрыт абсолютный месячный рекорд, установленный в 2008 году, когда за июль на головы москвичей вытекло 181 мм осадков.

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