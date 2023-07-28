Сергей Собянин: Мы создаем лучшее в мире амбулаторное звено

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

КАРДИНАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

Вопрос о необходимости капитального ремонта в столичных поликлиниках в Москве встал ребром еще несколько лет назад.

- Посещаемость поликлиник у нас в год больше 100 млн человек, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Поликлиники, по большому счету, - это часть жизни, особенно для людей старшего поколения, которые бывают там достаточно часто. И от того, как они выглядят, как они работают, как они оснащены, зависят здоровье и во многом - настроение людей. Поэтому мы приняли решение об их кардинальной реконструкции.

В 2020 году власти начали с того, что определили 60 - 70 точек, которые требовали ремонта в первую очередь. Реконструкция в итоге обернулась тем, что здания фактически построили заново. Когда взялись за работы, стало понятно, что в обновлении нуждается гораздо больше поликлиник, и список реновации расширили до 100 адресов, потом - до 150, а после - и до 200. Половина из них уже готовы и вновь принимают пациентов, остальные заработают в ближайшие пару месяцев.

Недавно Сергей Собянин объявил о новом решении - начале второго этапа реновации амбулаторного звена. И таким образом она затронет 100% столичных поликлиник.

- Мы долго считали, советовались с врачами и горожанами и все-таки решили запустить второй этап работы по модернизации поликлинического звена. И добавить к тем двум сотням клиник, реконструкцию которых мы заканчиваем в этом году, еще 140, правда, часть из них не требуют серьезного ремонта, - рассказал Сергей Собянин.

Новый этап реновации начнется скоро (проектирование планируют завершить в ближайшие месяцы и концу года приступить к работам) и потребует дополнительных расходов - не только на собственно ремонт, но и на покупку современного оборудования. Для того, чтобы через пару лет каждая из поликлиник столицы соответствовала московским стандартам.

НОВЫЕ СТАНДАРТЫ

Московский стандарт поликлиник (см. «Конкретно») появился недавно, правительство Москвы разработало его в 2019 году. После того, как были сформулированы первые положения, медицинское сообщество попросили дать их профессиональную оценку. В течение двух недель более 4000 медиков изучили документ и внесли в него 2700 предложений.

Далее свое мнение высказали горожане. 70% москвичей, которые приняли участие в голосовании на платформе «Активный гражданин» (а это более 212 000 человек), одобрили основные положения нового стандарта, а также программу реконструкции городских поликлиник, которая оказалась необходима для того, чтобы этот стандарт внедрить.

- Я думаю, что в течение двух лет мы полностью обновим амбулаторный фонд Москвы. Он будет самым современным, соответствующим самым лучшим стандартам, оснащенным новым оборудованием, новой логистикой. И я думаю, что больше будет доброжелательности и улыбок и со стороны врачей, и со стороны пациентов, - отметил мэр. - Программа реконструкции поликлиник сделает амбулаторное звено Москвы лучшим в мире.

Поликлиника рассчитана на 56 000 пациентов, в ней работают 62 сотрудника. Сейчас внутри заканчиваются пусконаладочные работы, и в августе она заработает в полную силу. На радость врачам и пациентам. Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы

В ПРИОРИТЕТЕ - УДОБСТВО

Родные стены в новом исполнении, такой знакомый незнакомец: в конце июля врачи с изумлением вернулись в поликлинику № 6 на улице Немчинова, 14. Год назад ее закрыли на реконструкцию. 4-этажное здание построили в 1975 году, и с тех пор оно морально устарело.

За год там заменили инженерные коммуникации, вентиляцию и систему кондиционирования, стяжки пола, внутренние перегородки, двери и окна - в общем, поликлинику почти что построили заново. Плюс обустроили фасад и благоустроили прилегающую территорию так, чтобы разделить пешеходные и транспортные потоки.

- Узнаете поликлинику свою? - спрашивали журналисты у первых пациентов.

- И да, и нет, - отвечали те, оглядываясь по сторонам.

101 современная поликлиника открылась для пациентов за два с половиной года в Москве, 71 из них фактически была построена с нуля. До конца года работы закончатся еще на сотне объектов. А потом начнется проектирование и обновление еще 140 поликлиник в рамках второго этапа реновации амбулаторного звена. Таким образом, к 2025 году 100% столичных клиник будут соответствовать новым стандартам.

КОНКРЕТНО

Основные элементы Нового московского стандарта поликлиник:

1 Увеличение числа врачей самых востребованных специальностей. В каждом филиале поликлиники прием будут вести 8 специалистов (терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог), а в головных подразделениях - эти 8 основных плюс 5 узких специалистов (аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист).

2 Современное техническое оснащение. В поликлиниках будут работать маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснастят МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографами, бодиплетизмографами), эндоскопическим оборудованием.

3 Цифровизация. Пациенты получат доступ к электронной медицинской карте и смогут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. При этом со временем расширяется объем информации, который может получить пациент.

4 Удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений. Самые востребованные кабинеты разместят на нижних этажах, административные помещения - на верхних. Где возможно, кабинеты узких специалистов обустроят рядом с функциональной диагностикой: так, чтобы, к примеру, УЗИ сердца и кардиограмму можно было сделать рядом с кабинетом кардиолога.

5 Комфорт для врачей и медсестер. Предполагается закупка новой эргономичной мебели, обустройство комнат отдыха и столовых, выделение стильной рабочей одежды и обуви.

6 Искренний сервис. Вместо регистратур - стойки информации с консультантами, которые ответят на все вопросы и помогут попасть к нужному специалисту на прием вовремя. Дежурные врачи, отдельные кабинеты для выдачи справок и направлений. Зоны ожидания с кулерами с водой, в детских поликлиниках - детские зоны.

7 Благоустроенная прилегающая территория. Разделение пешеходных и транспортных потоков, озеленение, установка лавочек и нового освещения.