Мэр столицы осмотрел ход строительства нового военкомата

Как отметил Сергей Собянин, работы планируется завершить весной 2024 года. Фото: Михаил МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин проверил ход строительства нового здания объединенного военного комиссариата города Москвы по Северо-Восточному административному округу. Проект позволит развить территорию Единого пункта отбора на военную службу по контракту.

«На улице Яблочкова строим новое здание объединенного военного комиссариата по Северо-Восточному округу. В нем будут работать Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военкоматы», - написал в Telegram-канале Сергей Собянин.

«Проверил, как продвигаются работы. Уже многое сделано - гидроизоляция, фундамент, колонны, перекрытия. Начали отделку помещений», - добавил мэр.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Строительство 9-этажного здания военкомата площадью 13 тыс. кв. м было начато в июне. На первом этаже разместят окна приема с информационными стойками и системой электронной очереди, кабинеты индивидуального приема граждан, а также гардеробы для посетителей.

На втором, третьем и четвертом этажах - кабинеты врачей приемной комиссии и класс профессионального отбора на военную службу.

На пятом этаже - административные кабинеты и актовый зал на 90 мест.

На шестом, седьмом и восьмом этажах - специализированные кабинеты для оформления граждан на военную службу. Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался с отправляющимся на военную службу по контракту в едином пункте отбора.

«Хотел поздравить тебя с присвоением звания лейтенанта. Сегодня издан приказ министра обороны. Хотел поблагодарить тебя и ребят за то, что выбрали службу по контракту, за такой выбор и самоотверженную работу. Спасибо. Удачи вам, ребята», - обратился Собянин к контрактнику и его будущим сослуживцам.