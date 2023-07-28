Приезжий нашел 1 млн рублей на обочине в Москве. Теперь ему грозит до 10 лет колонии

Задержанный в отделении полиции. Фото: ГУ МВД России по Москве

Детская мечта многих сбылась у 27-летнего Кароматулло (имя изм.). В конце июля парень шел по Мантулинской улице — район парка «Красная Пресня — с компанией товарищей и приметил на обочине прозрачный файл. А в нем джекпот — 1 млн рублей. Сверток Кароматулло прикарманил.

В тот же день в полицию поступило заявление от истинного владельца денег. Он рассказал, мол, взял наличку и стоял около своего авто. Зазвонил телефон. В пылу беседы положил сверток на крышу машины, чтобы открыть дверь. Заболтался и поехал себе по делам. А деньги так и остались лежать на крыше. Разумеется, сверток вылетел и упал на обочину. А дальше его подобрал неизвестный.

По камерам наблюдения полицейские вычислили, кто нашел деньги.

— Сотрудниками Отдела уголовного розыска ОМВД России по Пресненскому району задержан мужчина, подозреваемый в хищении денежных средств в особо крупном размере, – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Сверток с деньгами хозяин забыл на крыше авто. Фото: ГУ МВД России по Москве

А на этом кадре деньги уже на земле. Мимо идет компания, которая и обнаружила пакет. Фото: ГУ МВД России по Москве

Оперативники пришли в общежитие к Караматулло. Уроженец ближнего зарубежья, а ныне гражданин, во всем сознался. 400 тысяч он уже успел потратить — по крайней мере так он рассказал полицейским.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Мужчина под подпиской о невыезде. Ему грозит до десяти лет колонии.

Уголовного дела можно и избежать. Любую ценную находку лучше передать в полицию или отнести в администрацию района. Причем если владелец не объявится за полгода, можно оставить находку себе. Так было прошлым летом, когда мигрант из Киргизии нашел в мусорке в Москве 1000 долларов и 80 тысяч рублей.