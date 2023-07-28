«Мужчину можно понять. У нас во дворе живут 150 собак!»: Что говорят в элитном ЖК, где чеченский бизнесмен обещал отравить животных

Двор ЖК «Матч Пойнт». Фото: Александр РОГОЗА

Стали известны новые детали громкого скандала в элитном ЖК «Матч Пойнт» на западе Москвы. Напомним, 26 июля здесь произошла потасовка между владельцами собак и местными «догхантерами» - бизнесменом Исламом Осмаевым и его друзьями. Двумя неделями ранее Осмаев опубликовал в чате жилого комплекса сообщение о том, что все собаки, гуляющие во дворе будет «вытравливаться спецсредствами». На словах мужчина сообщил нескольким соседям, что будет травить и стрелять животных - если увидит во дворе. В среду собачники «Матч Пойнт» устроили народный сход, туда же подошел бизнесмен с товарищами. Когда страсти накалились, вызвали полицию. В апогее один из товарищей бизнесмена кинулся на полицейского (буйного мужчину оттащили друзья), а другой нанес удар в голову журналисту, который снимал потасовку. Но задержали только Осмаева. И выписали административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Вчера суд дал бизнесмену 10 суток ареста.

Во время заседания, кстати, Ислам Осмаев объяснил свою позицию. По его словам, он является многодетным отцом и якобы одного из его детей покусала соседская собака. Именно после этого он и перешел к активным действиям.

- Никакого нападения собаки не было, это совершенно точно, - сообщила KP.RU управляющая компании «РД Менеджмент Сервисез» (это УК жилого комплекса «Матч Пойнт») Ирина Ершова. - Посыл мужчины можно понять, но средства, которыми он пытался сделать, конечно, слишком радикальны.

В свое время на общем собрании собственников было решено, что выгул собак на детских и спортивных площадках ЖК запрещен. По нашим данным, покупая несколько месяцев назад апартаменты в комплексе, Осмаев ориентировался в том числе и на это - к собакам у него глубокая неприязнь. Однако после переезда понял, что псов вокруг не просто много, а аномально много.

По словам Ислама Осмаева, он является многодетным отцом и одного из его детей покусала соседская собака.

Как стало известно KP.RU, на территории «Матч Пойнт» проживают более 150 собак (на 1600 апартаментов). Да, в основном это животные мелких пород, но даже эти малыши частенько оставляют «следы» и на газонах, и даже в песочницах, где потом дети играют. И убирают за питомцами далеко не все владельцы.

- У нас везде стоят таблички о том, что выгул собак на детских площадках запрещен, но некоторые не соблюдают, - подтверждает управляющая.

Впрочем, грянувший скандал, как ни странно, может действительно в какой-то степени решить проблему.

- Насколько известно, определен участок земли у железной дороги, где могла бы быть сделана огороженная площадка для выгула собак, - продолжает Ирина Ершова. - Сейчас это пустырь. Мы надеемся, что получится договориться с городом о выделении участка и на будущий год сделать площадку, которой могли бы пользоваться жители и других домов - поблизости подобных площадок просто нет.

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