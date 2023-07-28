Собянин: В сентябре 2023 года благоустроим участок вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда в парке «Яуза»

Фото: stroi.mos.ru
Благоустройство парка «Яуза» на северо-востоке столицы проводится с 2017 года. Огромное пространство площадью более 400 гектаров приводят в порядок участками. В итоге появится единый прогулочный маршрут от МКАДа до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. В сентябре этого года благоустроят очередной участок - вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда.
«Просто гигантский объем, несколько районов вокруг и практически в этом году почти все закончим, - сказал сегодня, 28 июля, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра парка. - Здесь остается несколько участков, но это в основном промзоны и какие-то крупные инвестиционные проекты. Этим года два еще заниматься».
Мэр поделился с местными жителями планами по созданию пляжных зон в парке.
«Мы хотим сделать пять пляжных зон и бассейнов с подогревом вдоль Яузы, - сообщил Собянин. - Чтобы можно было никуда не ездить и загорать в Москве».
Во время благоустройства в пойме Яузы вдоль Сухонской улицы, Олонецкого проезда, Сельскохозяйственной улицы и около Ростокинского акведука обновят зону отдыха площадью 118,6 гектара. При этом:
- вдоль Сухонской улицы, между 1-м Медведковским и Новоосташковским мостами проложат веломаршрут. Общая длина велодорожек составит порядка 20 километров;
- со стороны Олонецкого проезда, на другом берегу Яузы, появится беговая дорожка;
- обновят экотропы с пешеходными мостами и смотровыми площадками;
- на Сухонской улице отремонтируют открытую летнюю сцену и партер для концертов, районных праздников и фестивалей;
- вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда обустроят 16 детских площадок;
- обновят и построят 24 спортивные площадки, три площадки для выгула собак.
В результате парк «Яуза» будет обновлен уже на 90 процентов.
В 2024 году в парке благоустроят участки вдоль Сельскохозяйственной улицы и около Ростокинского акведука, а также начнут обновлять участок вдоль поймы реки Яузы по Чукотскому проезду.