Кинопоказы, экспозиции, встречи с авторами мультфильмов: Что можно найти в библиотеках Московской области помимо книг

Фото пресс-службы министерства культуры и туризма Московской области

Библиотеки Московской области уже несколько лет работают в новом формате. Многие привыкли воспринимать библиотеки исключительно как читальные залы, бесконечные стеллажи книг, где можно ходить только на цыпочках и совсем не шуметь. Но это уже давно не так. Нет, разумеется, главная функция библиотек - бесплатный доступ к книгам, по-прежнему задача номер один. Но помимо этого в подмосковных библиотеках происходит еще много чего интересного!

Например, в них теперь регулярно проводят кинопоказы - для детей, подростков и взрослых.

«В Центральной библиотеке городского округа Лобня дневные киносеансы рассчитаны на детскую аудиторию, вечерние - на взрослую, - рассказывают в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. - Фильмы подбирают по тематике».

Например, на текущей неделе для самых маленьких подготовлена программа сказочных фильмов, для подростков - приключенческих. А для тех, кто постарше, - любимые всеми кинохиты Эльдара Рязанова, а также ретроспектива телепрограмм, которые вел сам режиссер.

В городском округе Химки Центральная библиотека кинопоказы проводят регулярно. И не только художественные, но и познавательные документальные. Так, например, на этой неделе в «прокате» посвящение Всемирному дню китов и дельфинов (отмечается 23 июля) - яркая документалка «Киты: стражи планеты».

А еще здесь, в главной библиотеке Химок, часто устраивают для мальчишек, девчонок, а также их родителей встречи с людьми, которые делают популярные мультфильмы.

А иногда библиотека может превращаться в совсем нескучный музей. Так, в Центральной библиотеке Долгопрудного создали экспозицию «История кинематографа». Экспонаты - образцы техники разных периодов, афиши популярных фильмов разных лет и много другое. Кинопоказы в городе на Долгих прудах устраивают каждую пятницу.

Подробную информацию различных мероприятий, которые проводятся при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, вы можете найти на сайте или в соцсетях крупнейших библиотек своего района или города.