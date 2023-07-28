Школа, бассейн и благоустройство площади: Губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проектах, которые будут завершены в Дмитрове до конца года

Фото: пресс-служба правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время встречи с главой Дмитровского городского округа Ильей Поночевным попросил доложить о проектах, которые будут завершены до конца 2023 года.

- Дмитровский городской округ - хорошо известный и популярный, со своей рекреационной, туристической, промышленной жизнью, - отметил губернатор. - Знаю, что вы ведете несколько заметных программ по благоустройству, строительству школ, об одной из которых, в жилом комплексе «Мечта», прошу вас рассказать подробнее. Ее долго ждут жители. В каком она состоянии, когда мы ее сдаем?

ЖК «Мечта» находится в селе Озерецкое неподалеку от Лобни - поселок таунхаусов и квартир в домах высотой до четырех этажей. Сейчас местным жителям приходится возить детей на учебу в другие населенные пункты. Так что собственная школа - вопрос первейшей необходимости.

Илья Поночевный доложил, что школа в «Мечте» будет сдана досрочно. Рабочие уже приступили к внутренней отделке и установке различного оборудования.

- Подъездные дороги готовы на 90%, газовая котельная - на 95%, во всю идет благоустройство школьного стадиона. Мы поставили нашим подрядчикам задачу - успеть все сделать до 1 сентября, хотя контракт предусмотрен до конца года.

Помимо этого в текущем году проведен ремонт двух школ и трех детских садов. К средней общеобразовательной школе №3 в микрорайоне ДЗФС Дмитрова пристроили новый корпус, а в 5-м микрорайоне возводят школу на 1100 ребят.

До конца текущего года в муниципалитете планируют реализовать пять инвестиционных проектов, в которые бизнес вложит более 6 млрд рублей.

- У нас уже традиция появилась - ежегодно создаем порядка 1000 рабочих мест, - отметил глава округа.

До конца года в Дмитрове завершат первый этап благоустройства Центральной площади и отремонтируют два моста - через реку Яхрому на трассе А-104 «Москва-Дубна» и через Сестру на автодороге Рогачево - Нижнево - Трехсвятское. На Рогачевском мосту, который проходит над каналом имени Москвы, проведут реконструкцию. В будущем году стартует стройка двух съездов с ЦКАД - один на Московское малое кольцо и Дмитровское шоссе, другой - на поселок Икша.

В Дмитрове полным ходом идет ремонт взрослой поликлиники. Также до конца года планируют завершить ремонт бассейна «Бриз», открытие которого очень ждут горожане, - спортивный объект находится фактически в самом центре города, но более 10 лет не работал из-за аварийного состояния.