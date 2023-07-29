Издевался над 2-летней девочкой и спрятал тело в ванной: мигрант зверски задушил ребенка и пытался уйти от наказания

18 июля Хамроева приговорили к 22 годам колонии строгого режима за истязание и убийство 2-летнего ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Избивал маленькую девочку на протяжении нескольких дней. Сломал ей ключицу. Зверски убил. Ире (имя ребенка изменено. Прим.автора) было два года, когда она умерла. В июле ее обидчику вынесли приговор – 22 года колонии строгого режима. Но Вали Хамроев не считает себя виновным и намерен это доказать. Ведь один раз ему подобное уже удалось.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Вечером 27 декабря 2019 года в дом №26 на ул.15-ой Парковой прибыла бригада «Скорой помощи». К ним навстречу выбежал мужчина в одних трусах с безжизненным ребенком на руках. Девочка не дышала. Медики приступили к реанимации, вызвали на место еще одну специализированную реанимационную бригаду. Вместе две бригады медиков на протяжении получаса пытались запустить маленькое сердечко. Но все было напрасно. Девочка была мертва.

После того, как врачи констатировали смерть ребенка, на место прибыли следователи. Начали разбираться, в чем дело. Ситуация выглядела довольно странно.

Сабина и Элина – две сестры, они обе сожительствовали с Вали Хамроевым, хотя замужем за ним были лишь Сабина. Зато ее сестра Элина родила Хамроеву двоих детей. Всего в семье жили шестеро мальчишек и девчонок, старшей было всего 9 лет, младшему – 3 месяца.

В момент гибели Иры женщин дома не было, а Вали Хамроев был пьян (позже это подтвердит соответствующая экспертиза). По словам мужчины, он «смотрел телек», а дети «бесились» в соседней комнате. Потом раздался крик, он вбежал в комнату и увидел малышку, которая лежала возле двухъярусной кровати. Она якобы упала сверху вниз головой прямо на гантели, оставленные на полу. По словам Хамроева, Ира была жива и плакала, лицо у нее было в крови, поэтому он понес ее в ванную. Там включил душ, чтобы умыть девочку, и тут кто-то из детей его позвал. Он оставил Иру одну, а когда вернулся, она уже была без сознания, но жива. Не иначе, как нахлебалась воды. Трагическая случайность.

Позже Элина будет со слезами на глазах рассказывать: они с сестрой вышли в магазин, тут позвонил Вали, попросил срочно вернуться. Когда они зашли, увидели Иришку, она лежала неподвижно с закрытыми глазами, а Вали пытался оказать ей первую помощь. Вали сказал, что не виноват в том, что случилось. И они с сестрой ему поверили.

ЧТО НЕ ТАК В ЭТОЙ ИСТОРИИ

Мужчине могли бы поверить и остальные. Если бы не одно «но» - борозда на шее малышки. Будто ее кто-то душил намеренно. Синяки по всему телу – будто ее кто-то бил. «Свежий» перелом ключицы. Упала сама? Похоже ли это на правду с учетом остальных обстоятельств?

На время разбирательства 55-летнего гражданина Таджикистана Вали Хамроева арестовали, а когда были готовы заключения экспертов (которые подтвердили, что девочку били и душили), ему предъявили обвинения в убийстве и истязании малолетнего и отправили под суд.

По версии следствия, с 24 по 27 декабря 2019 года 55-летний Хамроев, как мог, издевался над 2-летней девочкой. Бил ее по всему телу как руками, так и всем, что под руку попадалось. Сломал девочке руку. А в довершении всего взял петлю и затянул на шее ребенка.

Вот только доказать в суде все это не удалось, и 2021 году дело закончилось оправдательным приговором:

- Виноваты сотрудники «Скорой помощи», это они не смогли оказать ребенку квалифицированную помощь! – убеждал присяжных во время процесса Вали Хамроев.

- У девочки были проблемы с сердцем, а петлю, которой ее якобы задушили, эксперты просто-напросто придумали! – вторил ему адвокат.

По их словам получалось, что ребенок, оставленный без присмотра в ванной, нахлебался воды, от чего могло остановиться сердечко. Бригада «Скорой помощи» сработала плохо, поэтому спасти Иришку не удалось. И уж совсем нехорошо повели себя следователи и эксперты, которые «подогнали» результаты расследования под нужную версию, чтобы найти «козла отпущения». То есть посадить ни в чем не виновного Вали Хамроева.

И хотя доказательств того, что Хамроев девочку бил было достаточно (по этой статье его признали виновным), по главному обвинению – в убийстве – его оправдали 22 декабря 2021 года. Вот только порадоваться своей победе мужчина особо не успел. Уже в октябре 2022 года Верховный суд России отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

- Присяжные были необъективны, потому что сторона защиты могла намеренно дискредитировала доказательства стороны обвинения, ссылаясь на информацию, которая не относилась к материалам дела, и доказательства, признанные ранее недопустимыми, - установила коллегия судей.

Так в 2023 году дело Хамроева заново начали рассматривать в Мосгорсуде.

ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ

Интересно, что потерпевшую сторону в этом процессе представляли органы опеки. По данным собственных источников KP.RU, обе сестры, и Сабина, и Элина страдают психическим расстройством – этим и объясняется странная ситуация в семье. Детей у них уже забрали, поэтому их интересы и представляют соцслужбы.

В новом судебном процессе в этом году выступили две старшие сестры погибшей Иры. Детей допрашивать сложно, тем более, что за 3,5 года многое уже забылось, но в одном их показания сошлись:

- Дядя Вали – злой.

А еще ребята вспомнили: сестренка лежала в ванной, как спящая кукла. Глаза у нее были закрыты.

Но от чего 2-летняя Ира заснула навсегда?

- По делу провели 3 судебно-медицинских экспертизы, причем 2 из них – комиссионные. И все они подтвердили: смерть ребенка наступила от комбинированной асфиксии - удушения незамкнутой петлей и перекрытия носа и рта. Возможность утопления исключена, - расставили точки над i в прокуратуре г.Москвы.

Более того, эксперты установили, что смерть девочки наступила за несколько часов до приезда врачей. Но чтобы скрыть это, Хамроев держал девочку в ванной – так тело не успело остыть.

На втором процессе Вали Хамроев все так же стоял на своем: в смерти Иры не виноват, она сама упала с кровати, а потом сама же захлебнулась.

Вот только в этот раз присяжные ему не поверили. 18 июля Хамроева приговорили к 22 годам колонии строгого режима за истязание и убийство 2-летнего ребенка. уже через неделю он подал апелляционную жалобу. Ее обоснованность теперь предстоит оценить судебной коллегии по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

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