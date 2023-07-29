«Он был такой голодный, что буквально спал на еде»: в Москве не смогли найти хозяина варана, который выпал из окна

Хозяин варана так и не нашелся, пока рептилия живет в центре реабилитации для животных.

По улице варан ходил… Да-да, вблизи жилых домов на ул.Енисейской совсем недавно ходил-бродил самый настоящий варан. Рептилия с мощным хвостом, чешуйчатыми лапами и длиннющим раздвоенным языком.

- Откуда он там взялся, никто внятно объяснить не смог. Можно предположить, что выпал из окна какой-то квартиры. Но это лишь догадка, - рассказали корреспонденту kp.ru сотрудники ОПСО «СпасРезерв». Это спасатели-добровольцы, которых на место направил дежурный со 112, куда начали звонить испуганные жильцы.

Спасатели оказались опытными ловцами живности и точно знали: сильная сторона варана – его хвост. Он использует его для защиты и может больно ударить им, как кнутом. За хвост-то его, голубчика, и придерживали: один спасатель держал тело, второй - хвост. Варан от этого присмирел и не сопротивлялся, когда его посадили в переноску. А в пути даже немного попозировал для импровизированной фотосессии.

У варана опасные когти, но главное его оружие - хвост. Фото: Предоставлено "КП"

Рептилию передали на попечение сотрудников Центра реабилитации диких животных. С тех пор прошел месяц. О варане писали со всех соцсетях и даже показали рептилию по телевизору. Но хозяин его так и не объявился.

Варан отогревается под инфракрасной лампой. Фото: Предоставлено "КП"

- Когда он к нам приехал, был такой голодный, что буквально спал на мышах, - поделился с корреспондентом kp.ru гендиректор Центра реабилитации диких животных Виталий Ратнер. – Это молодой варен, потому что в длину он 50-56 см, а взрослые представители этого вида – вырастают до метра и больше. Наша задача была обогреть его, дать кров. Мы с ней справились. И пока что варан остается у нас.