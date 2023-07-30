Ее предупреждали, что бывший муж задумал недоброе: кровавое убийство в Измайлово могло быть спланировано заранее

Вечером 28 июля на ул. 9-я Парковая в Измайлово пьяный мужчина зарезал бывшую жену Фото: прокуратура Москвы

- Много лет назад он пытался ее зарезать, но я закрыла ее собой. Полицию вызвала, его задержали, - подруги Анастасии в шоке от ее гибели в Измайлово. Сценарий, который ее бывший муж Александр не смог реализовать тогда, много лет назад, повторился. И на сей раз он добился своего.

Вечером 28 июля Александр Мурашкин кухонным ножом зарезал свою бывшую жену. Напал на нее прямо на улице - на крики высыпали посетители баров, салонов красоты и магазинов на 9-й парковой улице. Мужчину схватили. Анастасия какое-то время еще дышала. Но приехавшая бригада "Скорой помощи" спасти ее не смогла.

- Все это особенно ужасно с учетом того, что она только недавно вновь обрела свое женское счастье и на днях должна была уехать с любимым на отдых, - делятся подруги.

Анастасия и Александра были женаты много лет, вырастили сына. Лет 6 назад Анастасия поймала благоверного на измене. Простить не смогла, супруги развелись. Но остались жить вместе как соседи. Изредка ругались, но в целом жили мирно. Недавно даже дом за городом начали строить вместе. Это и стало началом конца.

При строительстве дома Анастасия познакомилась соседом - тоже Александром. Закрутилось-завертелось, и вот уже в мае этого года пара съехалась.

- Настя бывшего мужа к этому заранее готовила морально. Он вроде бы сначала все воспринял адекватно, а когда до него дошло, что она и правда окончательно ушла к другому, начал угрожать - писал и ей, и ее родным: мол, если она не одумается и не вернется, то что-то может случиться, - рассказали корреспонденту KP.RU друзья Анастасии. - Накануне ее гибели мы ее предупреждали: Саша что-то задумал, потому что звонит друзьям и знакомым с какими-то странными разговорами. Но о такой трагедии мы и подумать не могли...

По версии следствия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Александр совершил убийство из ревности. Вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования решаться будет в понедельник, 31 июля.