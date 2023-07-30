"Опыт внедрения искусственного интеллекта": Московская область заняла 1 место в Индексе IQ городов и вошла в ТОП-10 умных регионов страны

Московская область вошла в десятку самых умных регионов страны. Фото: пресс-служба правительства Московской области​

Московская область и ее города названы одними из лидеров Индекса IQ городов России. Этот рейтинг внедрения передовых технологий на территориях с 2019 года разрабатывает Министерство строительства и ЖКХ РФ (в рамках ведомственного проекта «Умный город» - нацпроекты «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика»). Итоги этого года были озвучены в Уфе, где проходил IV всероссийский форум по развитию цифровых решений «Умный город».

Московская область заняла первое место и вошла в десятку самых умных регионов страны.

- Мы представили коллегам наш опыт внедрения искусственного интеллекта в контрольно-надзорную деятельность на территории Подмосковья, - рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова. - Среди современных цифровых решений мы рассказали о том, как впервые использовали в Подмосковье «умные» автомобили, контролирующие чистоту и порядок, как с этого года задействуем камеры системы «Савант», позволяющие отслеживать незаконную перевозку строительных отходов и, как активно применяем камеры «Безопасного региона» в контроле за нарушениями в содержании территорий.

Стоит отметить, что награду представителям Московской области вручили глава Минстроя России Ирек Файзуллин и Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Мы продолжим цифровизацию в Московской области, чтобы каждый житель смог отметить - в моем городе стало комфортнее, - отметила Светлана Аипова. - Ведь умный город - это не только про технологии, это про нас с вами и наше будущее.

В этом году рейтинг умных регионов рассчитывался впервые. Ранее Индекс составлялся исключительно по городам. В этом году в список лучших по всем четырем категориям (крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры) вошли сразу 24 (!) города Московской области. Всего «рейтингуются» около 200 городов из разных регионов страны.

Так, в категории «Большие города» первые места заняли подмосковные Реутов и Домодедово. В категории «Административные центры» - Ивантеевка. При этом среди российских городов с самым высоким индексом IQ также фигурируют Химки, Пушкино, Раменское, Жуковский, Орехово-Зуево, Коломна и Электросталь.

- Подмосковные города пятый год подряд входят в число лидеров по показателю индекса IQ, - отметил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Проект «Умный город» помогает нам формировать систему эффективного управления городским хозяйством и создавать безопасные и комфортные условия для наших жителей, поэтому подмосковные города активно участвуют в этом проекте.