Сергей Собянин открыл новый московский городской вокзал

Тимирязевская стала уже восьмым современным городским вокзалом на МЦД-1. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель гендиректора РЖД Олег Тони (на фото - справа) открыли после реконструкции городской вокзал Тимирязевская на МЦД-1.

«Построили новый вокзал. В свое время построили здесь МЦД, платформу сделали. Понятно, она была некомфортной абсолютно, - отметил Сергей Собянин. - Поэтому постепенно на базе таких транспортных узлов между метро, железной дорогой строим настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже, чем станции метро: с эскалаторами, лифтами, кассовыми залами, торговыми залами. И соединяем метро и железную дорогу, и соединяем разные микрорайоны пешеходными переходами. Такой классный городской вокзал. Я думаю, комфортно будет. Спасибо железнодорожникам, которые старались. Это наш совместный с ними проект».

Тимирязевская стала уже восьмым современным городским вокзалом на МЦД-1. Ранее по новому стандарту московского транспорта были построены две новые (Сколково и Славянский бульвар) и реконструированы пять станций (Баковка, Сетунь, Новодачная, Долгопрудная, Окружная).

Эксперты отмечают, что железнодорожная платформа Тимирязевская до начала реконструкции не соответствовала современным стандартам. Работы по реконструкции станции стартовали в 2019 году в рамках проекта развития МЦД-1 и велись круглосуточно по специальной технологии без остановки движения поездов. Для пассажиров на этот период были возведены временные платформы и мост, что позволило сохранить здесь остановку для поездов первого диаметра.

В результате на МЦД-1 создан еще один современный городской вокзал площадью более 8 тыс. кв. м, включая две новые высокие платформы, подземный пассажирский вестибюль. На новом вокзале создана безбарьерная среда.

А в это время Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Одновременно с реконструкцией было проведено благоустройство прилегающей территории, включая работы по установке новой остановки общественного транспорта и обновлению улично-дорожной сети. Также в планах - обустройство парковок для автомобилей и новой стоянки такси.

Реконструкция городского вокзала Тимирязевская улучшила транспортное обслуживание более 150 тыс. москвичей, проживающих в Тимирязевском и Бутырском районах.

Пассажиры Тимирязевской теперь могут делать пересадку между метро и МЦД-1 всего за пару минут в теплом контуре, не выходя на улицу. Путь сократился в два раза - со 120 до 60 м.

Ожидается, что к 2030 году пассажиропоток здесь вырастет на 75% - с 42,1 тыс. до 73,8 тыс. человек в сутки. В частности, число пассажиров станции МЦД-1 увеличится более чем в два раза - с 14,2 тыс. до 29,4 тыс. человек в сутки.

Местные жители очень позитивно оценили качество вокзала после реконструкции.

«Раньше здесь был старый полустанок: много торгашей, палатки сплошные. А сейчас любо-дорого посмотреть. Удобно, что теперь пересадка с МЦД на серую ветку метро займет пару минут и для этого не нужно подниматься на поверхность. Шикарно!» - не сдержала эмоций Екатерина Складчикова.