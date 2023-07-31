Бесплатные развлечения на урбанфоруме в Москве: Йога на парящем мосту - в «Зарядье», гастрофестиваль и каток - в «Лужниках»

Каждый день с 12.00 до 20.00 горожан и туристов приглашают на бесплатные события развлекательной программы Фото: Иван МАКЕЕВ

Традиционный Московский урбанистический форум (МУФ) проходит в этом году с 1 августа по 10 сентября. Каждый день с 12.00 до 20.00 горожан и туристов приглашают на бесплатные события развлекательной программы. Их можно посетить на любой из четырёх площадок форума - парк «Зарядье», Гостиный Двор, спорткомплекс «Лужники» и Центральный выставочный зал «Манеж». Рассказываем, что и где посмотреть взрослым и детям (подробная афиша МУФ 2023).

ЗАРЯДЬЕ

С 4 августа по 10 сентября

- фестиваль Moscow Urban Fest - мастер-классы по скрапбукингу и гончарному мастерству, уроки по кофейной живописи, чайные церемонии, лекции, кипопоказы, йога на парящем мосту, танцевальная тренировка и выступления популярных артистов, среди которых Мот и Lovanda.

Как попасть: ст. м. «Китай-город», «Площадь Революции», ул. Варварка, д. 6, стр. 4, зона Большого амфитеатра, вход свободный. На некоторые события в ближайшее время откроется предварительная запись на сайте МУФ.

ЛУЖНИКИ

С 1 августа по 3 сентября

- мастер-классы детских технопарков Москвы для участников от 6 до 17 лет. В программе - сборка, пайка, механика и схемотехника, 3D-моделирование персонажа компьютерных игр, анимация, программирование, создание приложений, управление роботом. Для детей от 12 лет - профориентационное тестирование.

Как попасть: ст. м. «Спортивная», МЦК Лужники, ул. Лужники, вл. 24, шатер «Траектория роста» рядом с колесом обозрения. Участие только по предварительной записи на сайте.

- игры в Xbox для взрослых и детей в формате мини-турниров один на один или с другом по футболу, баскетболу, хоккею и файтингу. Рядом - симуляторы профессий, например, можно почувствовать себя пилотом самолета или автогонщиком на треке.

Как попасть: зона симуляторов, вход свободный без записи.

- бассейны для катания на сапборде, серфе и вейкборде. Рядом - площадка с уличными тренажерами, мастер-классами по игре в баскетбол, силовыми тренировками, а также хоккейная коробка для игры на роликовых коньках.

Там же - трек для картинга, йога в гамаках и растяжка, зумба. Для экстремалов - горка зимних видов спорта, с которой можно будет скатиться на тюбинге или сноуборде. Все необходимое выдадут на месте.

А также - каток из синтетического льда диаметром 10 метров с пунктом проката коньков.

Как попасть: зона дворовой спортплощадки, вход бесплатный. Большинство мероприятий можно посетить без записи. На некоторые события нужна регистрация на сайте.

- уличная программа с участием московских артистов, коллективов и диджеев. В афише - сеты электронной музыки, фолк-рок в авторских обработках, выступления брасс-бендов, кавер-групп и инструментальных коллективов, концерт «Детские песни о главном» с мелодиями из советских фильмов и мультфильмов в современных аранжировках. По вечерам - батлы и мастер-классы по созданию музыки голосом, мини-чемпионаты по современным видам танца и шоу барабанов. В течение дня - живые статуи, акробаты, фокусники, перформансы и постановки с элементами иллюзии.

Как попасть: центральная аллея, в будни (кроме понедельника) с 12.00 до 20.00, в выходные - с 11.00 до 21.00. Вход свободный без записи.

- выставка более 90 машин коммунальной и спасательной техники. Среди них - техника для уборки городских улиц и укладки асфальта, аэролодка, снегоболотоходы, пожарные аварийно-спасательные автомобили, вездеход-амфибия, ретроавтомобиль дорожных служб. Внутрь машин можно забраться и сделать фотографии.

Как попасть: центральная аллея, вход свободный без записи.

- гастрофестиваль, фестиваль «Сделано в Москве» с маркетом столичных товаров и услуг, конкурсами для детей, а также городская рыбалка и колесо обозрения высотой более 30 метров.

Как попасть: центральная аллея, вход свободный без записи.

МАНЕЖ

С 1 августа по 10 сентября

- осмотр двух моделей последних поездов метро и Московских центральных диаметров (МЦД) - «Иволга 3.0» и «Москва-2020». Желающие смогут зайти в вагоны и сфотографироваться.

Как попасть: Манежная площадь, перед главным входом в «Манеж», вход свободный без записи.

- на экспозиции - катание на симуляторах вагонов действующих поездов метро и МЦД, мультимедийное шоу на экране размером с девятиэтажный дом с 37-метровой голограммой. Между стендами можно будет проехать в мини-вагонах, стилизованных под реальные поезда «Москва-2020» и «Иволга 3.0».

Как попасть: ст. м. «Охотный ряд», «Библиотека имени Ленина», ул. Моховая, д. 18, пространство на 1 этаже, вход свободный по предварительной записи на сайте МУФ.

ГОСТИНЫЙ ДВОР

С 1 августа по 10 сентября

- занятия проекта «Спортивные выходные» - медитации, функциональные и танцевальные тренировки, растяжка, йога.

Как попасть: центральная зона, вход свободный по регистрации (запись - с 1 августа на сайте проекта).

- посещение музея вредных привычек. С помощью арт-конструкций и иммерсивного пространства можно будет узнать, как именно алкоголь, курение, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и стресс влияют на здоровье.

Как попасть: ст. м. «Площадь Революции», ул. Ильинка, д. 4, центральная зона, вход свободный без записи с 9.00 до 22.00.

ЧТО ЕЩЁ

2, 8, 15, 29 августа и 5 сентября

Экскурсии по центру столицы с лекциями историка-москвоведа, победителя конкурса «Московский гид» Георгия Макеева.

Участники узнают об истории и архитектуре исторических зданий, судьбах их жильцов, восстановлении ветхих памятников.

Как попасть: предварительная запись не требуется. Нужно только в указанные даты подойти к 12.00 к единому месту старта экскурсий - Доходному дому А. Д. Сидамона-Эристова (ул. Малая Бронная, д. 31/13).