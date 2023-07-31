«Благодаря трехлетней программе»: В больницах Московской области заменили на «цифру» уже более 60 единиц тяжелой медтехники

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Московской области

Уже более 60 единиц тяжелой медицинской техники заменили в больницах Московской области с аналоговых, морально устаревших, аппаратов на цифровые. Обновление этого «парка» проводится в рамках трехлетней программы, оборудование закупается по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Процесс начался в прошлом году и должен быть завершен до конца 2024-го.

По областной программе в больницах меняют рентген-аппараты, маммографы и флюорографы старых поколений. На днях специалисты наладили и запустили в работу новый цифровой рентген-аппарат, который теперь обслуживает пациентов травмпункта Ступинской больницы.

- Благодаря трехлетней программе замены тяжелого оборудования, мы рассчитываем полностью избавиться от устаревшей тяжелой медтехники, - рассказывает Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова. - В настоящий момент в Подмосковье установлен 61 цифровой маммограф, флюорограф и рентген-аппарат взамен аналоговых. На эти цели было направлено более 1 млн рублей. А всего до конца 2024 года планируем заменить еще 217 таких аппаратов.

Новый ретнген, заработавший в Ступино, - продукция российской компании, но нисколько не уступает западным аналогам. В том числе по части современных требований к безопасности медиков, которые делают снимки, и самих пациентов. Травмпункт работает круглосуточно. Сюда же будут приходить для снимков посетители приемного отделения больницы. По словам специалистов, через новый рентген смогут проходить до 150 человек в сутки.

- Это современное цифровое оборудование, которое предназначено для проведения цифровых рентгенографических исследований с возможностью выполнения прямых и косых снимков пациентов лежа, стоя, сидя и в латеропозиции, - объясняет заведующая Центром лучевой диагностики Ступинской больницы Афина Барбашова. - Исследование сразу отображается на компьютере как у врача рентгенолога, так и у врача отделения, из которого поступил пациент. Это позволит в самые короткие сроки установить диагноз и направить пациента на госпитализацию.