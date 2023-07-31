Фото пресс-службы минист­ерства благоустройст­ва Московской област­и

Состояние подмосковных парков удается контролировать благодаря помощи неравнодушных жителей Московской области. Эту работу проводит региональное Министерство благоустройства.

Тему благоустройства парков губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сегодня обсудил во время еженедельного совещания с руководителями областных министерств и главами городских округов.

Министр благоустройства Михаил Хайкин доложил, что несмотря на рост посещаемости парков, количество обращений по поводу их содержания снижается.

Как сообщалось ранее, в 2022 году в парках Московской области зафиксировали 57 млн помещений, до конца текущего года эта цифра - по прогнозам специалистов - вырастет до 66 млн.

- За семь месяцев этого года зафиксировано 3,2 тысячи обращений, что на 524 меньше, чем год назад за аналогичный период, - рассказал Михаил Хайкин. - Основные обращения касаются ремонта и содержания парковых территорий, уборки мусора, а также работы туалетов. Есть обращения и по поводу того, что туалетные модули установлены, но не работают. Для того, чтобы не допускать таких ситуаций, мы проводим большую работу. Так, недавно запущен сервис «Бот Парки Подмосковья», который позволяет посетителям напрямую отправлять замечания по состоянию туалетов ответственным лицам в парке для оперативного устранения этих замечаний, в основном на решение проблемы дается 30 и 60 минут.

В министерстве отмечают, что образцовое содержание туалетов напрямую зависит от качества работы руководителей парков - нужно своевременно заключать договоры со специализированными подрядными организациями, которые обслуживают и ремонтируют модули, поставляют средства гигиены. Плюс должен быть правильно укомплектован и штат уборщиков.

Для удобства посетителей парков в Московской области разработали регламент, которому обязаны следовать руководители мест отдыха - в нем записано, в течение какого времени после поступления жалобы должна быть решена та или иная проблема. Например, на чистку переполненных урн или обновление средств гигиены дается 30 минут. На ремонт освещения - 1 час. На решение вопроса с отсутствием воды или ремонт пандуса - 24 часа.

Также в туалетных модулях теперь установлены датчики, которые фиксируют количество открываний двери. В том числе благодаря этому система поможет анализировать востребованность общественных уборных на той или иной территории - чтобы в случае необходимости ставить дополнительные модули.