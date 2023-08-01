Загрутдинов: Жилой дом для участников реновации появится в 2023 году в Можайском районе столицы

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На западе столицы в Можайском районе строится еще один дом для участников реновации. Он появится в этом году на улице Горбунова, владение 11/3.

«Сейчас в здании проводится кладка стен и перегородок, монтаж окон и устройство инженерных систем», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Жилой дом из двух секций построят по индивидуальному проекту. Выглядит он так:

- облицовка - бетонной плиткой «под кирпич» медно-рыжего цвета;

- на фасадах - металлические темно-серые декоративные панели с узором, с помощью которых выделят оконные профили и общие балконы. Кроме того, разместят металлические корзины для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 190 квартир (однокомнатных – 51, двухкомнатных – 105, трехкомнатных – 34). Для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- на первом нежилом этаже - магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа с санузлом, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- три лифта: два - на 1000 кг и один - на 400 кг, с визуальной и тактильной информацией. При этом грузовой лифт будет спускаться в подземный паркинг;

- системы охраны входа в здание, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарная сигнализация и видеонаблюдение.

После благоустройства во дворе поставят детскую и спортивную площадки, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

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