«Объект сдают досрочно»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что очистные сооружения в Щелкове заработают на полную мощность уже в ноябре

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Крупнейшие очистные сооружения Московской области будут запущены после модернизации досрочно. Уже в ноябре текущего года, хотя изначально работы планировали завершить в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Объект на данный момент обслуживает инфраструктуру четырех крупных городских округов - Пушкино, Щелково, Королев, Фрязино и в общей сложности более 700 тысяч жителей. Сегодня Андрей Воробьёв проверил, как идут работы.

- Это очень масштабная программа в рамках национального проекта «Экология», которая просто спасла огромное количество городов Подмосковья, - отметил губернатор. - Здесь, в Щелкове, была весьма сложная ситуация - особенно в летнее время невозможно было находиться на улице из-за запаха. Президент инициировал национальный проект, и сегодня в больших масштабах ведется модернизация очистных.

В модернизацию Щелковских очистных сооружений были инвестированы 18 млрд рублей.

- Спасибо строителям - сдают объект досрочно, - сказал Андрей Воробьёв. - Приятно, что жители уже могут спать с открытыми окнами. Правительство также поддержало модернизацию очистных в Дубне и Серпухове, следующий у нас - Павловский Посад. Везде будут современные технологические решения.

Губернатор подчеркнул, что оборудование, которое устанавливают на объектах - российского производство. Многое вообще сделано на предприятиях Московской области.

- Все очистные мы строим с запасом мощности, учитывая дальнейшее развитие территории.

По словам специалистов, после модернизации мощность очистки на объекте выросла на 25%.

Ранее реконструкцию очистных сооружений завершили в городских округах Подольск, Шатура, Одинцовский и Мытищи.