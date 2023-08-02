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Общество2 августа 2023 7:30

Третий и четвертый Московские центральные диаметры: Новые вокзалы, дополнительные ветки и подъездные дороги

Поездки по городу станут удобнее для пассажиров
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На станции Крюково в Зеленограде строится один из крупных вокзалов третьего диаметра

На станции Крюково в Зеленограде строится один из крупных вокзалов третьего диаметра

До открытия двух новых линий Московских центральных диаметров (МЦД) остается чуть больше месяца. Уже осенью поезда повезут пассажиров по МЦД-3 между Зеленоградом и подмосковным Раменским и по МЦД-4 между станциями Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. На третьем диаметре длиной 85 километров появится 41 остановка. На четвертом длиной 86 километров разместят 39 остановок.

В столичной мэрии рассказали, что сейчас происходит на будущих маршрутах.

МЦД-3

Поезда пойдут по очереди

На станции Крюково в Зеленограде строится один из крупных вокзалов третьего диаметра. Кроме здания с переходом-конкорсом, пассажирским терминалом с кассами, турникетами и туалетами, тремя платформами, появится также остановка для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Поезда будут курсировать поочередно, то есть по всему маршруту Зеленоград – Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского или Казанского вокзала. С платформ можно будет выйти на обе стороны железной дороги - к улице Ленина, Солнечной аллее, Новокрюковской улице и Панфиловскому проспекту. На действующей эстакаде разместят терминалы для автобусов.

Рядом со станцией появятся велодорожки

Станцию Косино превратят в одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В него добавят две станции метро – «Косино» Некрасовской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, а также остановки наземки. Для поездов МЦД-3 построят новый пригородный вокзал и обновят платформы. Кроме того, возведут подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через пути железной дороги. Рядом приведут в порядок Проектируемый проезд № 718 с тротуарами и велодорожками и участок Лениногорской улицы длиной 50 метров на две полосы движения.

Станцию Косино превратят в одноименный транспортно-пересадочный узел

Станцию Косино превратят в одноименный транспортно-пересадочный узел

От Митьково до Рижской - с ветерком

Для соединения Казанского и Ленинградского направлений железной дороги реконструируют Митьковскую соединительную ветку. На участке укладывают два новых пути от будущей станции Митьково до Рижской, на которой их свяжут с Ленинградским направлением. В ближайшее время здесь начнут настраивать системы автоматики и телемеханики, а также займутся подключением электричества. Благодаря этому первые тестовые поезда смогут проехать по обновленному отрезку уже в августе.

МЦД-4

Мост перекинули через Москву-реку

Киевское и Белорусское направления уже соединили двухпутной веткой длиной 4,2 километра. Более половины этого отрезка проходит над землей. Для этого построили три крупных сооружения - эстакаду длиной почти два километра, путепровод над путями Киевского направления длиной 55 метров и двухпутный мост через реку Москву длиной 286 метров.

На соединительной линии откроют три станции - Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Кроме того, сейчас реконструируют вторую такую же линию для связки Белорусского и Савёловского вокзалов.

Пути без стыков и шума

Еще один участок строится между станциями Рижская и Марьина Роща. В этом месте МЦД-4 пройдет рядом с МЦД-2, поэтому линия здесь будет четырехпутной. То есть два пути - для второго диаметра, остальные - для четвертого. На будущей трассе сооружают подпорные стены, земляное полотно и укладывают бесстыковые пути с виброизолирующими матами.

Параллельно обновляют и станцию Марьина Роща. Для нее строят вторую пассажирскую платформу, на которую будут приезжать поезда четвертого диаметра. Сюда можно будет попасть из наземного вестибюля по эскалаторам, лестницам и в лифтах.

Параллельно обновляют и станцию Марьина Роща

Параллельно обновляют и станцию Марьина Роща

Маршрут построят

Новую автодорогу длиной около четырех километров проложат до станции Санино Калужского направления МЖД – будущего МЦД-4. По ней можно будет добраться к платформе с двух сторон - от Боровского и Зайцевского шоссе. Вдоль маршрута обустроят пешеходные тротуары, поставят фонари и автобусные остановки. Потоки машин будут разруливать с помощью автоматической системой управления движением.

Новую автодорогу длиной около четырех километров проложат до станции Санино

Новую автодорогу длиной около четырех километров проложат до станции Санино

Еще один вестибюль

На конечной станции Железнодорожная в сентябре заработают южный вестибюль и две платформы. Вестибюль разместится со стороны Советской улицы. Из него можно будет выйти на новые платформы 1 и 2. Их закроют навесами по всей длине, поставят лавочки и урны. Для пожилых пассажиров и мам с колясками появятся лифты и эскалаторы.

Всего на станции будет будет четыре платформы с навесами, а также мост-конкорс с двумя вестибюлями со стороны улиц Советская и Лесопарковая.

Удобных остановок станет больше

Сразу четыре пригородных вокзала сейчас достраивают для четвертого диаметра - Ольгино, Поклонная, Кутузовская и Тестовская. На каждом из них появятся пассажирские платформы с навесами, переходы через пути железной дороги и соседние автомагистрали, терминалы с кассами, эскалаторами, лифтами, турникетами и туалетами.

Плюс ко всему Тестовская станет самой высокой станцией МЦД-4. Ее разместят на эстакаде, проходящей над землей на высоте более 15 метров. Здесь также откроется смотровая площадка с красивыми видами на высотки «Сити» и Москву-реку.

Станция Кутузовская МЦД-4

Станция Кутузовская МЦД-4

Станция Ольгино

Станция Ольгино

Станция Поклонная

Станция Поклонная

Станция Тестовская

Станция Тестовская

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