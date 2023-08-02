Третий и четвертый Московские центральные диаметры: Новые вокзалы, дополнительные ветки и подъездные дороги

На станции Крюково в Зеленограде строится один из крупных вокзалов третьего диаметра

До открытия двух новых линий Московских центральных диаметров (МЦД) остается чуть больше месяца. Уже осенью поезда повезут пассажиров по МЦД-3 между Зеленоградом и подмосковным Раменским и по МЦД-4 между станциями Апрелевка Киевского направления и Железнодорожный Горьковского направления МЖД. На третьем диаметре длиной 85 километров появится 41 остановка. На четвертом длиной 86 километров разместят 39 остановок.

В столичной мэрии рассказали, что сейчас происходит на будущих маршрутах.

МЦД-3

Поезда пойдут по очереди

На станции Крюково в Зеленограде строится один из крупных вокзалов третьего диаметра. Кроме здания с переходом-конкорсом, пассажирским терминалом с кассами, турникетами и туалетами, тремя платформами, появится также остановка для высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.

Поезда будут курсировать поочередно, то есть по всему маршруту Зеленоград – Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского или Казанского вокзала. С платформ можно будет выйти на обе стороны железной дороги - к улице Ленина, Солнечной аллее, Новокрюковской улице и Панфиловскому проспекту. На действующей эстакаде разместят терминалы для автобусов.

Рядом со станцией появятся велодорожки

Станцию Косино превратят в одноименный транспортно-пересадочный узел (ТПУ). В него добавят две станции метро – «Косино» Некрасовской линии и «Лермонтовский проспект» Таганско-Краснопресненской линии, а также остановки наземки. Для поездов МЦД-3 построят новый пригородный вокзал и обновят платформы. Кроме того, возведут подземный вестибюль для прохода к поездам и безопасного перехода через пути железной дороги. Рядом приведут в порядок Проектируемый проезд № 718 с тротуарами и велодорожками и участок Лениногорской улицы длиной 50 метров на две полосы движения.

Станцию Косино превратят в одноименный транспортно-пересадочный узел

От Митьково до Рижской - с ветерком

Для соединения Казанского и Ленинградского направлений железной дороги реконструируют Митьковскую соединительную ветку. На участке укладывают два новых пути от будущей станции Митьково до Рижской, на которой их свяжут с Ленинградским направлением. В ближайшее время здесь начнут настраивать системы автоматики и телемеханики, а также займутся подключением электричества. Благодаря этому первые тестовые поезда смогут проехать по обновленному отрезку уже в августе.

МЦД-4

Мост перекинули через Москву-реку

Киевское и Белорусское направления уже соединили двухпутной веткой длиной 4,2 километра. Более половины этого отрезка проходит над землей. Для этого построили три крупных сооружения - эстакаду длиной почти два километра, путепровод над путями Киевского направления длиной 55 метров и двухпутный мост через реку Москву длиной 286 метров.

На соединительной линии откроют три станции - Поклонная, Кутузовская и Тестовская. Кроме того, сейчас реконструируют вторую такую же линию для связки Белорусского и Савёловского вокзалов.

Пути без стыков и шума

Еще один участок строится между станциями Рижская и Марьина Роща. В этом месте МЦД-4 пройдет рядом с МЦД-2, поэтому линия здесь будет четырехпутной. То есть два пути - для второго диаметра, остальные - для четвертого. На будущей трассе сооружают подпорные стены, земляное полотно и укладывают бесстыковые пути с виброизолирующими матами.

Параллельно обновляют и станцию Марьина Роща. Для нее строят вторую пассажирскую платформу, на которую будут приезжать поезда четвертого диаметра. Сюда можно будет попасть из наземного вестибюля по эскалаторам, лестницам и в лифтах.

Параллельно обновляют и станцию Марьина Роща

Маршрут построят

Новую автодорогу длиной около четырех километров проложат до станции Санино Калужского направления МЖД – будущего МЦД-4. По ней можно будет добраться к платформе с двух сторон - от Боровского и Зайцевского шоссе. Вдоль маршрута обустроят пешеходные тротуары, поставят фонари и автобусные остановки. Потоки машин будут разруливать с помощью автоматической системой управления движением.

Новую автодорогу длиной около четырех километров проложат до станции Санино

Еще один вестибюль

На конечной станции Железнодорожная в сентябре заработают южный вестибюль и две платформы. Вестибюль разместится со стороны Советской улицы. Из него можно будет выйти на новые платформы 1 и 2. Их закроют навесами по всей длине, поставят лавочки и урны. Для пожилых пассажиров и мам с колясками появятся лифты и эскалаторы.

Всего на станции будет будет четыре платформы с навесами, а также мост-конкорс с двумя вестибюлями со стороны улиц Советская и Лесопарковая.

Удобных остановок станет больше

Сразу четыре пригородных вокзала сейчас достраивают для четвертого диаметра - Ольгино, Поклонная, Кутузовская и Тестовская. На каждом из них появятся пассажирские платформы с навесами, переходы через пути железной дороги и соседние автомагистрали, терминалы с кассами, эскалаторами, лифтами, турникетами и туалетами.

Плюс ко всему Тестовская станет самой высокой станцией МЦД-4. Ее разместят на эстакаде, проходящей над землей на высоте более 15 метров. Здесь также откроется смотровая площадка с красивыми видами на высотки «Сити» и Москву-реку.

Станция Кутузовская МЦД-4

Станция Ольгино

Станция Поклонная