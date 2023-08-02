Эксперты проанализировали данные по изменению динамики уровня безработицы в Москве за последние 10 лет

На сегодня Москва объективно входит в число самых благополучных городов по показателю безработицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Статистика по безработице в Москве за последние десять лет заметно менялась. Особенно сильно это ощущалось во время пандемии коронавируса в течение 2020 года. Тогда уровень безработицы достиг максимума за последние пять лет. Напряжение сохранялось и в 2021 году. Но уже в 2022-м ситуация начала выправляться и количество безработных значительно сократилось.

«На сегодня Москва объективно входит в число самых благополучных городов по показателю безработицы. К 1 июля 2023 года её зарегистрированный уровень составил 0,34%. Цифра на 0,11 процентного пункта меньше, чем годом ранее. С начала 2023-го число официальных безработных сократилось на 11,7% - до 24,8 тысячи человек», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Эксперты отмечают присущие московской экономике очень хорошие показатели деловой активности и развития предпринимательства.

«Один из важнейших индикаторов, конечно же, уровень занятости и коэффициент безработицы, - говорит Самиев Павел, председатель комитета «Опоры России» по финансовым рынкам, генеральный директор АЦ «БизнесДром». - Последний находится на действительно очень низком уровне. И если смотреть в предыдущие пять лет и сравнивать с крупнейшими мировыми мегаполисами, то мы имеем один из лучших показателей в мире.

Это результат и расширения производственных мощностей, использования различных программ поддержки МСП, увеличение числа новых компаний в столице. Повышается загрузка и занятость как в крупных предприятиях, так и в микро и малом бизнесе».

ВПЕРЕДИ МИРОВЫХ МЕГАПОЛИСОВ

Для сравнения Москвы с крупнейшими городами мира возьмём годовые расчёты уровня безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ). На ее основе Аналитический центр Москвы составил рейтинг, сопоставив уровни безработицы в различных странах и городах планеты. В список вошли Москва и еще 20 городов из стран G20, сравнимых с ней по численности населения, размеру и структуре экономики. «В результате исследования, по итогам 2022 года, столица России возглавила рейтинг, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы. За Москвой с показателем 2,2% в рейтинге следуют Токио, в котором безработица составила 2,4%, Шанхай – 3,4%, Сидней – 3,6%, Нью-Йорк – 4,0%, Берлин – 4,7%, Эр-Рияд – 4,8%. Самый высокий показатель безработицы среди крупнейших мегаполисов в 2022-м был зарегистрирован в городах Бразилии – выше 10%», - отметила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

В мае 2023 года безработица в Москве, рассчитанная по методике МОТ, составила 2,0 процента, что на 0,2 процентных пункта меньше прошлогоднего значения (2,2% в мае 2022, 2,8% в мае 2021).

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВАКАНСИЙ

В чем же причины положительной динамики? Их несколько - стабильная ситуация на рынке труда, увеличение числа вакансий и растущий спрос на квалифицированных специалистов. Позитивно влияют также и разработанные столичными властями антикризисные меры. Они входят в долгосрочную стратегию развития экономики города.

Москва неизменно остаётся экономическим лидером не только России, но и Евразийского пространства, центром IT и финансовой индустрии среди стран-партнеров.

«Очевидно, что безработица в Москве сейчас на таком низком уровне, что рынок труда стал рынком соискателя, а не работодателя, - пояснила Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, руководитель Ассоциации потребителей и производителей детских товаров и услуг «Выбор Родителей», руководитель общероссийского движения «Совет Матерей». - У нас очень много свободных ставок, которые ждут своего специалиста, но есть ряд особенностей. Например, можем посмотреть на рынок ИТ. В нашей стране большое количество молодых ИТ-специалистов высокой квалификации, которые приняли решение работать здесь».

Эксперт считает, что их необходимо особенно поддерживать. При этом не стоит также забывать о студентах, выпускниках учебных заведений, готовых применить полученные знания на практике.

«Что можно сказать точно, так это то, что в таком экономически развитом городе как Москва работу можно найти абсолютно для каждого», - подчеркнула Буцкая.

ПОВЫШЕННЫЙ СПРОС НА РАБОЧИЙ ПЕРСОНАЛ

Эксперты называют Москву не только самым благополучным регионом с точки зрения низких показателей безработицы, но ещё и одним из самых крупных работодателей. При этом, по их мнению, для столичного рынка труда характерна диверсификация. Городу регулярно требуются как высококвалифицированные кадры и рабочие профессии, так и разнорабочие без специальных навыков.

«Развитие производственной сферы повлекло за собой повышенный спрос на рабочий персонал, имеющий профессиональное образование и опыт работы в определенных сферах, - отмечает Елена Лимонова, соучредитель кадрового агентства Стафф-АП, эксперт по вопросам труда МГО «Опоры России». - Этот тренд тоже послужил снижению уровня безработицы в столице, поскольку на вакансии может претендовать человек как с опытом работы, высокой квалификации, так и разнорабочий».

По ее оценке, сохраняется емкость рынка труда на складских комплексах региона.

«Этому способствует, в том числе, развитие онлайн формата торговли, - уточняет эксперт. - За последний год продажа непродовольственных товаров в столице в онлайн формате увеличилась на 52%, продовольственных – на 95%. Это смещает акцент на рынке труда от магазинов в складские комплексы. Одновременно введение касс самообслуживания в основных торговых сетях снимает острую потребность в кассирах».

Но при этом не происходит быстрого увеличения зарплат, предлагаемых компаниями кандидатам на рынке труда.

«Это объясняется в том числе невысокой маржинальностью ряда отраслей или значительной конкуренцией, которая не позволяет переложить дополнительные расходы на конечного потребителя», - говорит Лимонова.

Впрочем, как добавляет эксперт, среди остающихся в конкурентной среде есть другая категория кандидатов, которые испытывают трудности с поиском работы.

«Это управленцы, офисные служащие, люди возрастной категории 45-50+, выпускники высших учебных заведений, которых работодатели не спешат расхватывать по рабочим местам, - поясняет кадровый специалист. - Для них службы занятости столицы предлагают курсы дополнительного образования, что позволяет части безработных из этой категории найти место в смежных или абсолютно новых областях».