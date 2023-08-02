Московский скоростной диаметр: Собянин открыл движение на участке от Южной рокады до МКАДа

Сергей Собянин открыл движение на южном участке МСД

На Московском скоростном диаметре (МСД) появляются дополнительные маршруты. Сегодня, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин открыл движение на южном участке МСД от Южной рокады до МКАДа.

«Работаем над созданием южного направления Московского скоростного диаметра, - сказал Собянин. - Думаю, примерно две трети работы выполнено».

Мэр уточнил, что на открывшемся сегодня участке два километра занимают эстакады и тоннели. Машины смогут заезжать и выезжать на МКАД через соседние улицы до того, как построят смежный участок МСД за МКАД. Маршруты соединят через Дорожную улицу, Ступинский проезд, улицу Подольских Курсантов.

«Через месяц–два запустим полностью соединение со скоростным диаметром», – пояснил Собянин.

ЧТО СДЕЛАЛИ

Участок южного направления МСД от Южной рокады до МКАДа состоит из шести полос. Его длина - около 8 километров.

Маршрут стартует в районе Котляковской улицы, далее пересекает Южную рокаду (ул. Кантемировская), Кавказский бульвар, Севанскую улицу, пути Павелецкого направления МЖД (МЦД-5), улицу Подольских Курсантов, пути МЦД-2 и доходит до МКАДа.

На участке построили:

- две эстакады общей длиной 1,5 километра – через пути МЦД в районе станции «Покровское» со съездами на Дорожную улицу, а также в районе станции «Красный Строитель»;

- тоннель длиной 46 метров на пересечении с путями Павелецкого направления МЖД;

- четыре путепровода общей длиной порядка 0,7 километра.

Всего проложили и реконструировали 13,5 километра дорог. Кроме того, для пешеходов построили три подземных перехода.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Запуск участка МСД ускорит поездки жителей районов Москворечье-Сабурово, Царицыно, Чертаново Центральное, Чертаново Южное, Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное.

Помимо этого, разгрузятся соседние улицы, в том числе Варшавское и Каширское шоссе, улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов.