Скорпионы в Подмосковье? Два десятка человек попали в больницы с одинаковыми симптомами

Есть скорпионы или похожие на них гады в Подмосковье? Мы обратились с этим вопросом сразу к нескольким биологам и специалистам по насекомым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Два десятка человек в Ленинском городском округе попали в больницу с похожими симптомами: боль, покраснение, зуд и опухоль в месте укуса неизвестного животного или насекомого. Какого именно – никто не знает. Но часть пострадавших утверждает, что «обидчик» был похож на скорпиона, только посветлее и поменьше.

- С укусом скорпиона мы уже имели дело в 2021 году, - рассказал заместитель главного врача-терапевта Видновской РКБ по амбулаторно-поликлинической помощи Тимур Асанов. – Тогда к нам поступила 11-летняя девочка. Откуда взялся скорпион? То ли с цветами его завезли, то с овощами, сейчас уже и не вспомнить. Но недавно на нечто подобное жаловалась девушка, которая живет в городе Видное: она обнаружила на себе что-то похожее на скорпиона. К счастью, она его быстро сбросила и раздавила, укусить ее не успели.

Есть скорпионы или похожие на них гады в Подмосковье? Мы обратились с этим вопросом сразу к нескольким биологам и специалистам по насекомым. Но они в один голос говорили: о таком даже не слышали!

Редакция kp.ru направила запросы в иные профильные организации, которые могут что-то знать о экзотических гостях или обитателях Подмосковья. Как только получим ответы, обязательно об этом расскажем.

Тем временем, если вдруг вас укусило какое-то существо – пусть даже обычная оса или пчела, врачи напоминают, что делать:

- Нужно сразу обратиться за медицинской помощью – либо в ближайшее медучреждение, либо вызвать «Скорую помощь» по номеру 122, - советует Тимур Асанов. - На место укуса надо положить что-то холодное, можно лед из морозилки. Он будет препятствовать всасыванию токсичных элементов. Кроме того, нужно пить много жидкости, она позволит вывести токсин из организма.