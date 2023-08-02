С Днем ВДВ: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил с праздником военных отдельной гвардейской бригады управления

Фото: Сергей Хакимов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня отправился в деревню Медвежьи Озера, чтобы поздравить с Днем ВДВ военнослужащих отдельной гвардейской бригады управления Воздушности-десантных войск. Эта часть, которая находится в нескольких километрах от города Щелково, отвечает за связь соединений ВДВ. В том числе и сейчас, в зоне специальной военной операции.

Губернатор тепло пообщался с командирами и личным составом.

- В вашем лице я хотел бы поздравить всех, кто служит в Воздушно-десантных войсках, - сказал Андрей Воробьёв. - Я хочу поблагодарить вас и всех, кто находится сегодня на выполнении боевых задач. Всегда очень приятно общаться с настоящими профессионалами - кто-то отвечает за связь, кто-то за другие направления, которые свойственны ВДВ. Где бы я ни был, всегда заметно, как командиры и рядовые выполняют общую задачу. И мне кажется, что в этом братстве, в этом уважительном отношении друг к другу и есть успех наших Воздушно-десантных войск. Хочу пожелать всем здоровья, чтобы те задачи, которые стоят, были успешно выполнены. Вы на нас можете рассчитывать, мы всегда будем стараться вам помогать.

Стоит отметить, что военнослужащие соединения ВДВ в Медвежьих Озерах - 2 в 1. Это связисты, но в первую очередь - десантники. Не белые воротнички или «штабные» - эти ребята регулярно проводят стрельбы, совершают марш-броски с полной выкладкой, владеют оружием и рукопашным боем.

Врио командира бригады, гвардии подполковник Александр Панфилов поблагодарил Андрея Воробьёва за то, что несмотря на плотный график, губернатор нашел время и приехал поздравить подмосковных десантников лично.

- Сегодня мы провели торжественное построение, собрали ветеранов ВДВ, ветеранов части, вручили награды, ценные подарки, грамоты, организовали проведение концерта, - отметил Панфилов. - Главное, что отличает десантника – особое состояние духа, он готов выполнить любую задачу.