В Подмосковье общественники обсудили взаимодействие во время будущего Единого дня голосования

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Чуть больше месяца остается до Единого дня голосования. В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора и депутатов местных советов депутатов в десяти городских округах. Впервые выборы губернатора будут проходить в течение трех дней (8, 9, 10 сентября) и впервые же проголосовать можно будет как очно, так и в электронной форме - только определиться, как именно, нужно заранее.

Тем временем общественники заканчивают подготовку к будущей кампании. 2 августа в Красногорске, в Доме правительства Московской области, прошел круглый стол, на котором обсуждали организацию и общественный контроль в Единый день голосования 2023 года.

Организовала круглый стол Общественная палата Московской области, а среди участников были представители Совета при Губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека, регионального Уполномоченного по правам человека, областной Общественной наблюдательной комиссии, представители УФСИН и ГУ МВД России по Московской области.

- Традиционно Общественная палата встречается с представителями ведущих институтов гражданского общества в преддверии электорального цикла для обсуждения механизмов взаимодействия по линии общественного наблюдения за проведением выборов, - напомнила зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева. - Со своей стороны региональная Палата активно мобилизует и обучает независимых общественных наблюдателей для предстоящей выборной кампании.

Дмитриева отметила, что во время занятий разбирают не только теорию, но и отрабатывают конкретные эксцессы, с которыми наблюдатели могут столкнуться на участках.

Один из вопросов, который обсудили на круглом столе, касался соблюдения избирательных прав граждан, находящихся в следственных изоляторах.

- Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений не ограничены в избирательных правах, поэтому они могут принимать участие в выборах и референдумах, - напомнила председатель Совета при Губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич. - Указанные лица реализуют свое избирательное право на территории и в помещениях мест содержания под стражей, где для этого создаются необходимые условия.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов рассказал о нововведениях. Например, 17 июля ЦИК подписал документ по регламенту голосования людей, которые находятся под арестом.

- Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах Москвы и Подмосковья в статусах «подозреваемый» и «обвиняемый», но являются жителями тех регионов, где проходят выборы губернатора, - сообщил Сергей Леонов. - В 2023 году такой эксперимент пройдет только в Москве и Московской области и используется только на губернаторских выборах.

По словам полковника внутренней службы, помощника начальника управления по соблюдению прав человека в УИС УФСИН России по Московской области Александра Лысова, в Подмосковье выборы будут организованы через 11 участковых избирательных комиссий в 12 специальных учреждениях.

- На сегодняшний день активным избирательным правом обладает около 2000 человек, содержащихся в указанных спецучреждениях, и имеющих прописку в Московской области, - рассказал представитель УФСИН. - Кроме того, более 600 человек - это жители других регионов, которые в качестве эксперимента, проводящегося в нашем регионе, примут участие в голосовании.

- Как правило, перед голосованием подследственные и обвиняемые, находящиеся в спецучреждениях ГУ МВД перемещаются в СИЗО и ПФРСИ (помещение функционирующие в режиме следственного изолятора) для реализации их права на волеизъявление в ходе голосования, - объяснил полковник полиции, заместитель начальника 2 отдела УОООП ГУ МВД Игорь Додобаев. - Исключение будут составлять граждане, задержанные в рамках статей 90 и 91 УК РФ (задержанные во время совершения преступлений). Им будет предоставлено право проголосовать непосредственно в ИВС (изолятор временного содержания), подчиненного ГУ МВД.

Так же смогут проголосовать и граждане, которые отбывают административный арест.

- Конституция Российской Федерации предоставляет содержащимся под стражей лицам, в отличие от осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы по приговору суда, право избирать и быть избранным в органы государственной власти и органы местного самоуправления, - напомнила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская. - Эффективная коммуникация между нашими институтами гражданского общества позволит обеспечить реализацию избирательных прав всех категорий граждан.