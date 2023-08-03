Загрутдинов: В транспортном хабе «Ховрино» готовится к вводу четырехъярусный паркинг

Фото: департамент строительства г. Москвы

На севере столицы продолжается создание транспортного хаба «Ховрино». Для его технологической части уже построены международный автовокзал с перронами наземного городского транспорта, плоскостной перехватывающий паркинг на 100 машиномест, пешеходный переход над Октябрьской железной дорогой. Теперь готовится к вводу четырехъярусный перехватывающий паркинг. Он находится на Зеленоградской улице в районе домов 43-45. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, сооружение рассчитано на 249 машиномест. Его площадь - более 10 тысяч квадратных метров.

«Пусконаладочные работы в здании находятся на финальной стадии, - отметил глава ведомства. - Около паркинга проводится благоустройство».

Напомним, в транспортный хаб на станции метро «Ховрино» войдут две одноименные станции метро Замоскворецкой линии и платформа Ховрино МЦД-3. Это позволит обеспечить удобную пересадку пассажиров между разными видами транспорта. Все сооружения будущего хаба занимают площадь около 20 гектаров.

«Перспективный пассажиропоток составит 53,4 тысячи человек в час-пик и около 432 тысячи в сутки», – уточнил Загрутдинов.

Благодаря проекту районы Ховрино и Западное Дегунино будут связаны пешеходными маршрутами, проходящими через железнодорожные пути. При этом жителям не нужно будет искать пути объезда. Кроме того, появится ещё одна отправная точка шаттлов в аэропорт Шереметьево.