Китай-город изменил лицо: в самом центре Москвы «появился» развлекательный район

В проекте принимают участие более 70 баров и ресторанов, в которых гостей ждут специальные предложения Фото: Shutterstock

С 1 августа в центре Москвы «появился» новый район — Тинькофф Город. Весь месяц москвичей ждут специальные меню от любимых гастро-мест, встречи со знаменитостями, вечеринки и бранчи. В проекте принимают участие более 70 баров и ресторанов, расположенных на Покровке, Маросейке, Солянке, Кривоколенном переулке, улицах Мясницкой и Забелина, Покровском и Чистопрудном бульварах. Посещать любимые места станет выгоднее и интересней.

Во-первых, только в августе в ряде заведений можно попробовать новые сеты меню, разработанные шеф-поварами для проекта. Так, гостям будут доступны: летние коктейли и мороженое в «Ладо», фирменные пиццы, разработанные в соавторстве со знаменитостями — актером и видеоблогером Антоном Лапенко и футбольным тренером Леонидом Слуцким, японское меню в J`Pan, персиковый торт с мороженым в Bambule, специальное летнее меню от «Одессы-мамы». В Burger Heroes можно получить второй бургер в подарок, если сказать пароль «Город тут на кассе». В Why Not будут продавать букеты подсолнухов, а в La Poste посетители смогут попробовать сет из кофе с выпечкой по специальной цене.

На бранче во Flaner можно будет попробовать блюда, вдохновленные поездкой в Тель-Авив от радиоведущей, организатора главных московских вечеринок Дарьей Яструбицкой и диджеев радио «Серебряный дождь». В Studio29 блогер и стилист Ева (by_eva) посоветует, как подобрать образ и даст стилистические советы гостям, а в Botafogo и Veladora пройдут вечеринки. Полный список спецпредложений и развлечений можно посмотреть на сайте проекта. Там же можно найти тематические подборки для выбора заведения в зависимости от настроения, вкусовых предпочтений, величины кэшбэка, количества людей в компании и пр.

Фото: Shutterstock

Помимо специального меню в заведениях-партнерах проекта можно получить выгодный кэшбэк: до 5% при оплате картой Тинькофф и до 15% при бронировании столика через сервис «Рестораны» внутри приложения банка. Кроме того, все желающие смогут приобрести ограниченную серию мерча, разработанного совместно с заведениями.

- Мы решили завершить летний сезон максимально ярко и заняли культовый район Москвы, чтобы сделать его еще более интересным и развлекательным. Гости и жители столицы в течение месяца смогут наслаждаться новыми позициями в меню от амбассадоров проекта, посещать вечеринки и мероприятия, разработанные специально для них нашей командой. А мы сделали посещение любимых мест еще приятнее — добавили кэшбэк к каждой покупке, чтобы последний месяц лета запомнился не только хорошими воспоминаниями, но и выгодными покупками, - рассказывает директор нефинансовых сервисов Тинькофф Дмитрий Константинов.