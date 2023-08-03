На 10 месяцев раньше срока: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Автодора Вячеслав Петушенко проверили новый участок трассы М-12 «Москва-Казань»

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Весь отрезок новой федеральной трассы М-12 «Москва-Казань», который проходит по территории Московской области, будет открыт для движения уже в начале осени текущего года - на 10 месяцев раньше, чем планировалось изначально. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Напомним, общая длина подмосковной часть трассы - 77 километров. Первый участок, 22 км, строители сдали в сентябре 2022 года. Еще 55 километров - в ближайшее время. На данный момент асфальт уложен на 95% площади автодороги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Автодора Вячеслав Петушенко проверили, как рабочие достраивают новый участок трассы. Андрей Воробьёв сел за руль автомобиля и проехал по новому асфальту в районе Павловского Посада.

- Хочу сказать слова благодарности, потому что для нас восточное направление является крайне перегруженным - это и Щелковское шоссе, и Горьковское. Эта трасса - спасение, - отметил губернатор. - Сегодня мы проехали по дороге и видим, что темпы высокие.

Новая федеральная трасса, которая свяжет Москву и Казань, будет проходить по территории шести городских округов Московской области - Люберцы, Балашиха, Богородский, Электросталь, Павловский Посад и Орехово-Зуево.

- Все эти территории - с большим количеством жителей и предприятий, - отметил Андрей Воробьёв. - Поэтому очень важно, чтобы транспортный каркас продолжал укрепляться, и скоро у нас появится новая удобная, безопасная магистраль, которая позволит объезжать пробки.

Трасса М-12 Москва-Казань является президентским проектом. Строительство идет ударными темпами - работы стартовали в 2020 году, а завершатся до конца 2023-го. После запуска автодороги поездка на восток России существенно сократиться по времени. Так, в Нижний Новгород из столицы можно будет добраться за 4 часа, а не за 6, как сейчас. Дорога в Казань займет всего 8 часов, вместо нынешних 12. Плюс трасса избавит от транзитного транспорта многие города в разных регионах России. В том числе и в Подмосковье.

Вячеслав Петушенко сообщил, что только на строительстве подмосковного отрезка М-12 сейчас задействованы около 7 тысяч человек.

- Они монтируют шумозащитные экраны вблизи населенных пунктов, линии освещения, укладывают асфальтобетон - в среднем 5-6 тысяч тонн на км, наносят разметку, идет работа на многофункциональных зонах, где можно будет отдохнуть и заправить автомобиль. В Московской области таких будет четыре.

Специалисты подсчитали, что запуск новой трассы улучшит транспортную ситуацию для 2,5 миллиона жителей Московской области.