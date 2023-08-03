Воробьевскую набережную благоустроят к осени 2023 года

В столице продолжается летнее благоустройство на центральных улицах и набережных, в парках, зонах отдыха в округах. В этом списке и Воробьевская набережная. Фото: stroi.mos.ru

В столице продолжается летнее благоустройство на центральных улицах и набережных, в парках, зонах отдыха в округах. В этом списке и Воробьевская набережная.

«Здесь будет хорошая велосипедная дорожка, роллерная, специальная дорожка для бега, пешеходная, - рассказал сегодня, 3 августа, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра ремонтируемой набережной. - Сделаем хорошее благоустройство. Осенью все закончим».

Рядом вдоль улицы Косыгина пройдет пешеходная Аллея славы звезд зимних Олимпийских игр. Вместе с набережной благоустройство затронет в целом 18,5 гектара.

ЧТО СДЕЛАЮТ

На обновлённой Воробьевской набережной появятся:

- дорожка с пружинящим и травмобезопасным покрытием для бега;

- двухсторонняя велороллерная трасса;

- велопарковки и пункты проката велосипедов и самокатов;

- отремонтированная смотровая площадка на крыше одного из причальных сооружений с видом на реку и «Лужники»;

- дополнительный парадный вход на Воробьевы горы через Аллею славы звезд зимних Олимпийских игр с променадом длиной 480 метров, по которому можно пройти от эскалаторной галереи к горнолыжному комплексу и станции канатной дороги через Москву-реку;

- на аллее - экоплощадка на сваях с покрытием из террасной доски;

- более 500 новых деревьев и кустарников, а также 88 тысяч квадратных метров газонов и около 390 тысяч квадратных метров цветников.

В итоге пешие маршруты вдоль Воробьевых гор после благоустройства станут длиннее примерно на три километра.