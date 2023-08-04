Арбузы приехали в Москву из Краснодара, Астрахани и Дагестана

Развалы будут работать по 1 октября Фото: Андрей АБРАМОВ

На календаре - август. Самое время лакомиться арбузами! Тем более, что по всему городу уже открылись 229 точек по продаже полосатиков и дынь. Из них 111 - специальные уличные площадки. Остальные будут работать при магазинах. Больше всего арбузных мест в двух округах - Юго-Западном (41 адрес) и Южном (39 адресов). Полный список - на портале «Открытые данные Москвы».

«Как всегда, в столице широкий ассортимент бахчевых, - рассказал пресс-секретарь департамента торговли и услуг Москвы Тарас Белозёров. - Приехали они к нам из Ростова, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани».

Развалы будут работать по 1 октября. Каждую партию поступающих на них арбузов и дынь должны проверять на допустимые значения различных микроэлементов. При этом заключение Роспотребнадзора всегда вывешивают на видном месте. По указанной в нем дате можно выяснить, давно ли на этой точке проводились такие исследования и откуда эти арбузы приехали.

ЧТО ПОЧЕМ

В среднем на бахчевых развалах цены за кило:

- арбуз - 40 - 55 руб.;

- дыня «Торпеда» - 90 - 100 руб.;

- дыня «Колхозница» - 70 - 90 руб.

В крупных сетевых магазинах за кило (в зависимости от сорта):

- арбуз - от 24 руб. 99 коп. до 81 руб.;

- дыня - от 66 руб. 60 коп. до 129 руб. 90 коп.

ВАЖНО

На всех официальных развалах с арбузами и дынями должны быть:

- стенды с режимом работы и ценниками на товар;

- продавец - в специальной форме и с медицинской книжкой.

Кроме того, при необходимости покупателю могут показать сертификат на товар, выдать жалобную книгу.

Запрещено:

- продавать бахчевые с земли;

- использовать безмены, бытовые, медицинские, почтовые весы;

- надрезать товар и продавать частями.

НА ЗАМЕТКУ

Сладость в радость

1. Лучше меньше

Огромный арбуз или дыня - вовсе не гарантия отменного вкуса и зрелости. Лучше взять плод средней величины - не очень крупный, но и не слишком маленький.

2. Корка - твердая и блестящая

Это признак спелой ягоды. Как только плод созрел, у него пересыхает хвостик, влага больше не поступает - и корка твердеет. Ее ногтем не проткнешь. А если получилось, то арбуз зеленый.

3. Полоски - яркие

Цвет полосатой корочки должен быть максимально контрастным.

4. Бочок - желтый

Спелый арбуз «помечен» пятном насыщенного желтого или даже оранжевого цвета.

5. Хвостик - сухой

Созревший арбуз «отключается» от бахчи с помощью пересыхания хвостика. Но у давно сорванных неспелых ягод он тоже может появиться. Поэтому оценивайте готовность лакомства в комплексе и по другим признакам.

6. Сладкая «девочка»

Арбуз - ягода двуполая. У «мальчиков» низ плода, противоположная хвостику сторона, выпуклый. У «девочек» - плоский и на нем есть широкий кружочек. «Девочки» считаются более вкусными.

7. Звон

У спелой ягоды звук должен быть не глухим, а звонким. Проверяем известным способом - прикладываем арбуз к уху и пытаемся сдавить его руками. Если попался созревший полосатик, то его кожура немного прогнется и затрещит.

Вывод

Идеальный арбуз - звонкая, не очень крупная «девочка» с твердой блестящей коркой, яркими полосками, желтым бочком и сухим хвостиком.

Что ещё

Есть и народный метод проверки качества. Достаточно опустить маленький кусок арбуза в стакан воды. У нитратной ягоды жидкость окрасится в красный или розовый цвет, у натуральной - только помутнеет.

Кстати

Выбираем хорошую дыню

- противоположная от хвостика дыни сторона должна быть чуть мягкой. Если она твердая, то ягода не созрела;

- если щелкнуть по дыне, звук должен быть глухим;

- от дыни обязательно должен исходить аромат. Если запаха нет, покупать ее не стоит.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

В Москве работает «горячая линия» по вопросам качества овощей и фруктов - (495) 687-40-31, 687-36-60, 785-37-41. По 10 августа включительно специалисты столичного управления Роспотребнадзора будут отвечать на вопросы горожан в будни с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 13.45. К ним можно обращаться, чтобы узнать о требованиях к маркировке, срокам годности, правилах продажи плодоовощных товаров. Кроме того, здесь можно уточнить, как составить жалобу при покупке некачественного продукта в магазине.

Эту информацию можно также получить по круглосуточным телефонам «горячей линии» управления Роспотребнадзора по Москве (495) 539-36-96 и Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8 (800) 555-49-43 (звонки бесплатные).