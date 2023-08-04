Для жителей Внуково почти готов новый спорткомплекс с двумя бассейнами

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Внуково за последние годы превратился из чисто авиационного городка в благоустроенный комфортный район Москвы. В нем сегодня живет около 25 тысяч человек. Здесь строятся новые станции метро, жилые кварталы, проводится благоустройство и озеленение. Параллельно расширяется и социальная инфраструктура. Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами построят на Изваринской улице, владение 2 во Внуково. Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что спорткомплекс «Пегас» готов уже на 98%.

«Сейчас в здании завершается сборка мебели и технологического оборудования, проводятся пуско-наладочные работы, - отметил глава ведомства. - Вокруг спорткомплекса благоустройство выполнено на 80 процентов».

По его словам, на финальном этапе монтаж наружного освещения.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза, - сказал Загрутдинов. - Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом».

КОНКРЕТНО

Новый ФОК во Внуково будет таким:

- бассейн 25х16 метров на 8 дорожек;

- бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет;

- тренажерный зал площадью 200 квадратных метров;

- вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические зоны;

- буфет.

Дизайн здания будет лаконичным. При этом используют цвета строгих оттенков. Для отделки внешнего контура здания выбрали графитовый, бежевый и красный. Яркие элементы подчеркнут геометрию. Плавные линии по контуру здания, похожие на арки, дополнительно украсят районный спорткомплекс.