Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции стадиона "Олимпийский"

Рядом с Собяниным стоят: - Андрей Бочкарев, заммэра Москвы - Год Нисанов, председатель совета директоров ГК "Киевская площадь Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы завершим монолитные работы до конца года, через год закончим фасад, его составляющие производим здесь же, на строительной площадке, - директор по проектированию ГК "Киевская площадь" Галина Гордюшина показывает на концепт-картинке: вот мы стоим под точкой, над которой будет построен переход, он соединит основное здание с водным комплексом. Внутри будет бесконечная 8-образная беговая дорожка (беговой трек). Снизу перехода - огромный медиаэкран.

- Главная изюминка основного комплекса - концертный зал на 12 тысяч зрителей на 41 этаже, кинокластер и ресторан, состоящий из 38 подвижных модулей на колесном ходу. Ресторан движется по кругу, полный оборот вокруг здания совершает за час, все это время посетители смогут наблюдать панораму Москвы, - продолжает Галина Гордюшина.

Спорткомплекс "Олимпийский" был построен 40 лет назад, к Олимпиаде 1980 года, тогда это был один из крупнейших подобных комплексов в Европе.

В 2019 году его закрыли на реконструкцию, крытый стадион и бассейн полностью снесли, сейчас здесь возводят целый комплекс из 4 зданий: основное здание "Арена", внутри которого будут магазины, рестораны, кинотеатр, большой концертный зал, водный комплекс (15 бассейнов, в том числе, прыжковый и подходящий для олимпийских соревнований с местами для 4000 зрителей, аквапарк, сауны), физкультурно оздоровительный комплекс (с крытым катком, залами единоборств, теннисными кортами и центром керлинга) и малый концертный зал (для творческих выступлений и деловых мероприятий),

Здесь появится аквапарк, беговой трек и концертный зал на высоте 41 метр Фото: Иван МАКЕЕВ

- "Олимпийский" переживает свое второе рождение, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин, побывав 4 августа на строительной площадке. - Он станет одним из крупнейших культурных и спортивных комплексов страны, хотя предстоит еще много работы.

- В зданиях Арены и ФОКа монолитные работы завершены на 95%, а в здании Водного комплекса — на 20%, - рассказал директор по связям с общественностью ГК "Киевская площадь" Вадим Духонькин. - В пиковые моменты здесь работает до 3000 человек. В подземной части Арены ведется монтаж инженерных коммуникаций. Кроме того, также ведется монтаж металлических ферм покрытия концертного зала. Параллельно идет устройство «невидимой» внутренней части фасада Арены.

Богатая инфраструктура Олимпийского позволит заниматься более чем 30 видами спорта, охватывая не только ранее представленные, но и новые дисциплины. Здесь будет в общей сложности 15 бассейнов: оздоровительные, детские, 25-метровые, 50-метровые, прыжковый. Плавательный и прыжковый бассейны с трибунами на 4 000 мест. В "Олимпийском" откроется более 100 спортивных площадок для 39 видов спорта (ранее было 15). Срок сдачи объекта - 2025 год.

КОНКРЕТНО

Что будет в обновленном "Олимпийском"

- Концертный зал на 12000 зрителей

- Кинокластер с 8 залами

- Движущийся по кругу ресторан под самой крышей

- Торговые галереи

- Детские образовательные и игровые центры

- Теннисные корты

- Гимнастические залы

- Аквапарк

- 15 бассейнов, в том числе 3 50-метровых, 3 25-метровых (в том числе прыжковый), 9 оздоровительных и детских

- Серфинг-центр

- Универсальные спортзалы

- Оздоровительные центры со СПА, саунами и банями

- Беговой трек длиной 1 км на уровне 41 этажа

- Центр керлинга

- Сквош

- Тренажерный зал

- Прогулочная зона

- Эскалатор с панорамным остеклением длиной 72 метра, ведущий к концертному залу