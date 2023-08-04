Загрутдинов: В Лианозово снесли первый дом по реновации

Фото: Департамент строительства г. Москвы

На северо-востоке столицы в Лианозово на улице Илимская, дом 5 снесен пятиэтажный жилой дом по программе реновации. Его построили в 1963 году для рабочих завода «Универсал» рядом с промзоной. Для жителей уже возвели новостройку на той же улице – дом 7. Они переехали в эти комфортные квартиры.

«На месте снесенной пятиэтажки будет построен новый дом по программе реновации», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Устаревшее здание разбирали по технологии «умного» сноса. Это стандарт для всей программы реновации. Главные плюсы такого демонтажа - безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов. Важным приоритетом «умного сноса» стало также максимально возможное сохранение растущих рядом со сносимым домом деревьев. Их закрывают специальными коробами, чтобы уберечь от случайных повреждений.

«Всего с момента старта программы реновации в Москве снесены 253 жилых домов и почти 102 тысячи участников программы переехали в новые квартиры, - рассказал Загрутдинов. - В первый месяц, когда мы предлагаем квартиры, буквально 90-95% сразу соглашаются и переезжают. Новостройки возводятся по стандартам реновации, в которых прописано и благоустройство, и отделка. Действительно, жесткая приемка качества работ».

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для новоселов.