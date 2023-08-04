Загрутдинов: В 2023 году построят дом для участников реновации в Красносельском районе Москвы

Фото: Департамент строительства г. Москвы
Улица Русаковская, дом 2/1. Этот адрес станет домашним для участников реновации в Красносельском районе в центре столицы. Дом для них здесь будет готов уже до конца 2023 года.
«Сейчас ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ
Дом из четырех секций разной высоты будет выглядеть так:
- фасады - с облицовкой клинкерными плитами, а также с корзинами для кондиционеров;
- входы - с витражным остеклением;
- 166 квартир (однокомнатных – 70, двухкомнатных – 20, трехкомнатных – 76). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;
- нежилой первый этаж - для размещения магазинов, кафе, салонов красоты, сервисных служб, спортклубов, кружков и секций для детей;
- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;
- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;
- вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;
- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.
Во дворе:
- детская и спортивная площадки;
- места для отдыха;
- деревья, кустарники и газоны.
ВАЖНО
Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.
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