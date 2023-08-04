Загрутдинов: В 2023 году построят дом для участников реновации в Красносельском районе Москвы

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Улица Русаковская, дом 2/1. Этот адрес станет домашним для участников реновации в Красносельском районе в центре столицы. Дом для них здесь будет готов уже до конца 2023 года.

«Сейчас ведется монтаж фасадных систем и отделка помещений», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЧТО ПОЛУЧАТ ЖИТЕЛИ

Дом из четырех секций разной высоты будет выглядеть так:

- фасады - с облицовкой клинкерными плитами, а также с корзинами для кондиционеров;

- входы - с витражным остеклением;

- 166 квартир (однокомнатных – 70, двухкомнатных – 20, трехкомнатных – 76). Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- нежилой первый этаж - для размещения магазинов, кафе, салонов красоты, сервисных служб, спортклубов, кружков и секций для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- грузопассажирские лифты с визуальной и тактильной информацией;

- вход в жилой дом, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жителей;

- около подъездов - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Во дворе:

- детская и спортивная площадки;

- места для отдыха;

- деревья, кустарники и газоны.

ВАЖНО

Вся информация о программе реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для переселенцев.