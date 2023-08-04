210 тысяч маленьких пациентов в год: Подмосковный НИКИ детства отмечает два года со дня своего образования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

На этой неделе Научно-исследовательский клинический институт детства Минздрава Московской области отмечает свое двухлетие. Он был образован 5 августа 2021 года.

«За это время НИКИ стал одним из ведущих детских учреждений здравоохранения региона, где дети получают специализированную, высокотехнологичную помощь по множеству профилей», - уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

По словам главного педиатра Минздрава Подмосковья, директора НИКИ детства Нисо Одинаевой, лечение и реабилитацию здесь ежегодно проходят 210 тысяч маленьких пациентов - дети приезжают из 76 регионов России.

- В день на стационарном лечении у нас одновременно могут находиться до 156 детей, - рассказывает профессор Одинаева. - И еще для 200 ребят мы можем проводить консультационно-диагностические осмотры. Мы работаем с детьми со сложными патологиями, в том числе по профилям ревматология, кардиология, гастроэнтерология, неврология, иммунология и реабилитация. Все это наукоемкие отделения, которые не могут без новейших разработок.

В состав НИКИ детства входят несколько уникальных направлений с опытнейшими специалистами - например, отделение детской аллергологии и иммунологии (первое, кстати, в Московской области). А еще - Центр орфанных заболеваний, Центр генных дерматозов, где лечат «детей-бабочек» (при буллезном эпидермолизе у деток истончается кожа - становится, буквально как крылышко бабочки) и «детей-рыбок» (при рождении кожа у таких малышей покрывается «чешуйками»), Центр эпилептологии, расстройств аутистического спектра, сурдологии и несколько других профильных центров.