«Наша задача - поддержать фермеров»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к участникам гастрономического фестиваля

Фото Александры Степановой

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поприветствовал участников гастрономического фестиваля в городском округе Истра. Фестиваль проводится уже в восьмой раз. Он начинался, напомним, как слет локальных подмосковных фермеров, но потом круг участников стал очень быстро расти. На гастрофесте в Истре можно попробовать и купить сыры, натуральную мясную продукцию, «молочку», рыбные деликатесы, травяные чаи, квас и вина небольших частных виноделен.

Растет и география участников. В этом году в Истру съехались более 350 фермеров и производителей сельскохозяйственной продукции. Из 50 регионов России и братской Белоруссии.

Нынешний фестиваль будет проходить в течение трех дней - с пятницы по воскресенье, 6 августа.

- Наша главная задача - поддержать фермеров, малый бизнес, сделать так, чтобы об их качественной и вкусной продукции узнало как можно больше людей, - рассказал Андрей Воробьёв. - С этой целью мы когда-то и придумали такой фестиваль - здесь каждый может найти покупателей, новых партнеров, поставщиков.

Губернатор отметил, что на территории Подмосковья сейчас работают около 800 фермеров и из деятельность для области очень важна.

- Мы стараемся всегда быть на связи, открыто обсуждать насущные проблемы и вопросы, чтобы наши фермеры могли и дальше развиваться и расти. Мы в Подмосковье стараемся создавать благодатную почву для наших аграриев.

Андрей Воробьёв напомнил, что в Московской области крестьянско-фермерские хозяйства могут подать заявку на получение земли для развития производства. Это делается в рамках программы «Подмосковные 10 гектаров». По ней можно получить участок площадью от 10 до 200 га - безвозмездно, на срок до 6 лет. Либо в аренду до 5 лет - без проведения торгов.

- Начинали с 3 муниципалитетов, а когда увидели, что это востребовано, увеличили их число почти в 9 раз. (Сейчас в программе участвуют 26 муниципалитетов! - Авт.). Для сельхозпроизводителей у нас доступны более 30 видов субсидий - скажем, на производство молока, агротехнические работы. Фермеры могут получать льготные кредиты, компенсацию затрат на технику и оборудование, капстроительство и модернизацию.

Как сообщалось ранее, в Московской области господдержку ежегодно получают около 300 сельхозпроизводителей. В этом году на субсидии для аграрного сектора Московской области выделили 5,1 млрд рублей.