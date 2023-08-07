Новые смотровые площадки в Москве: Прогулочная зона с кафе - на павильоне «Атом» на ВДНХ, открытые террасы - на башнях около Останкино

Пять обзорных точек обустроят на жилых башнях на севере столицы. Фото: upside-towers.ru

«Красота какая! Лепота!» - часто можно услышать на смотровых площадках столицы. Москва с высоты особенно хороша и днём, и ночью. В ближайшие два года в городе появятся новые места с красивыми видами. Подробнее об этом рассказали в столичном Стройкомплексе.

ПОКОРИМ ЭВЕРЕСТ

Пять обзорных точек обустроят на жилых башнях на севере столицы. Каждый небоскреб носит имя горной вершины - Олимп, Атлас, Эльбрус, Монблан и Эверест.

«Самая высотная из площадок будет расположена на высоте 197 метров, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Остальные смотровые разместятся на высоте 162, 161 и 76 метров».

Каждую площадку оформят в виде лаунж-зоны с мягкой мебелью и панорамным остеклением. Сюда смогут попасть не только жители этих башен, но все желающие. Здесь можно будет проводить фотосессии, праздники и романтические свидания. Виды открываются шикарные - на центр и север Москвы с Останкинской башней, ВДНХ, Ботаническим садом, деловым комплексом «Сити», Кремлем.

Где: ст. м. «Бутырская», Огородный пр-д, д. 4, стр. 1.

ТРАВА НА КРЫШЕ

На макушке павильона «Атом» на ВДНХ откроют смотровую зону с газоном. Здесь также появится единственное на главной выставке страны кафе на крыше. Все это на высоте около 20 метров. С улицы в здании видно только четыре этажа, но всего их семь. Подземные уровни павильона по площади больше, чем наземные. Еще среди фишек - панорамное остекление фасадов со стеклопакетами размером 12 на 3 метра и огромная консоль, выступающая в сторону на 53 метра. Посетителей ждут выставочные залы и демонстрационные лаборатории, сувенирный магазин, библиотека с читальным залом, пространства-трансформеры для кинопоказов, концертов и других событий.

Где: ст. м. «ВДНХ», пр-т Мира, вл. 119.

Фото: mos.ru

«СИТИ» НА ГОРИЗОНТЕ

Еще несколько площадок с красивыми видами появятся на жилых башнях высотой 90 метров около парка «Фили» на западе столицы. Здесь обустроят общественные пространства, с которых откроются виды на парк и небоскрёбы «Сити». На крыше для отдыхающих поставят диваны и кресла, барную стойку, зонтики и вазоны с растениями. А вдоль набережной Москвы-реки и жилых корпусов проложат экотропу с пятью смотровыми площадками-островами.

Где: ст. м. «Фили», Береговой пр-д, вл. 2-3.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

НЕБЕСНЫЕ САДЫ

На западе Москвы три жилые башни высотой около 150 метров украсят «небесные сады» - парк со смотровыми зонами. Их соединят мостами-переходами, на которых тоже высадят растения. В высотном парке можно будет любоваться круговой панорамой города. Здесь проложат беговые и прогулочные дорожки, поставят тренажеры, обустроят места отдыха с диванами, пуфиками и шезлонгами. Под облаками можно будет перекусить или устроить перерыв на кофе и мороженое в кафе.

Где: ст. м. «Мичуринский проспект», ул. Лобачевского, д. 120, корп. 3.

Фото: dom-sobytie.ru

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА С ВИДОМ НА СТОЛИЦУ

Необычная смотровая зона появится после реконструкции в спорткомплексе «Олимпийский» в центре столицы.

«Среди новшеств - панорамная крытая беговая дорожка длиной 1 километр с видом на Москву, - рассказали в пресс-службе группы компаний «Киевская площадь», инвестора проекта. - На высоте 41 метр маршрут в форме восьмерки свяжет два корпуса - арену и водный комплекс».

Кроме того, на крыше обновлённого «Олимпийского» обустроят открытую прогулочную зону – Олимпийский бульвар. Отсюда можно будет любоваться историческим центром Москвы. Вдоль высотного бульвара 38 панорамных ресторанов будут совершать полный круг за один час.

Еще два корпуса займут физкультурно-оздоровительный комплекс и малый концертный зал. В целом получится спортивно-развлекательный кластер мирового уровня для тренировок, чемпионатов, соревнований, развлекательных шоу, музыкальных постановок и семейного отдыха.

Где: ст. м. «Проспект Мира», Олимпийский пр-т, д. 16.

Фото: mos.ru