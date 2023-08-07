В 2023 году в Москве построят спортивный комплекс для волейбольной школы «Ника»

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Среди волейбольных школ Москвы одна из самых известных - школа олимпийского резерва №65 «Ника». Для неё строится спортивный комплекс на Волжском бульваре, владение 8 в Текстильщиках.

«На сегодня здание находится в высокой степени готовности – 90%, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов «Комсомольской правде». - Вокруг спорткомплекса активно проводится благоустройство».

По его словам, площадь сооружения - более 7500 квадратных метров. В нем разместятся игровой зал с перегородками-трансформерами для волейбола на три площадки с трибунами на 300 человек, тренажерный зал и бассейн для оздоровительного плавания 25х16 метров. В дни соревнований три тренировочные площадки могут при необходимости превратиться в одну. При этом потоки зрителей и спортсменов будут разделены для максимального удобства.

Фасады здания оформят с помощью технологии каркасно-обшивных стен с алюминиевыми панелями с перфорацией и керамическими плитами. Для хорошего освещения залов и общественных зон используют витражное остекление. В интерьерах и архитектурных решениях будут применяться натуральные оттенки, напоминающие о природе.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, строительство спортивных сооружений – это важное направление городской политики, - сказал Загрутдинов. - Речь идет о здоровье горожан, формировании культа здорового образа жизни, а значит в конечном итоге и увеличении продолжительности жизни».

Как уточнил глава ведомства, именно поэтому в программе «Спорт Москвы» запланировано строительство не только стадионов и центров подготовки профессиональных спортсменов, но и множества физкультурных центров для всех горожан.

«Хотя и сооружения спорта высших достижений в Москве приспосабливаются для занятий физкультурой всех желающих», – добавил Загрутдинов.