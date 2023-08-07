Во Внуково задержали контрабандиста, который вез на шее 2-килограммовую золотую цепь

Экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота

Пожалуй, в 1990-х при виде такой штуковины любой бандит сгрыз бы себе ногти до самых локтей. От зависти. Серьезный личный статус владельца виден за версту!

Накануне в столичном аэропорту Внуково задержали пассажира, который пытался увезти в солнечную Турцию золотую цепочку весом около 2 кило. 32-летний гражданин Армении шел через зеленый коридор. Но при этом заметно нервничал, озирался, да и вообще не по погоде был одет - кутался в кофту. В общем, привлек внимание таможенников. Инспектор спросил про «запрещенку». Мужчина развел руками и показал висящую на шее цепочку из желтого металла. Заявил, что цена этой бижутерии, которую он носит «по жизни» - 50 тысяч рублей.

«Однако таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и ее стоимость составляет 9 млн рублей, - рассказали «КП» в пресс-службе Федеральной таможенной службы России. - Товар изъят».

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела - по статье «Контрабанда». Мужчине, который конечно же ни в какую Турцию не улетел, светит до 7 лет колонии.

Гражданин Армении пытался вывезти в Турцию «трос» стоимостью 9 млн рублей

Таможенники объясняют, что если в былые времена ушлые ребята для приличия прятали драгоценности хотя бы в гипс (см. фильм «Бриллиантовая рука»), то сейчас норовят пронести все прямо на себе. И нынешняя история из Внуково - далеко не самая выдающаяся за последнее время попытка провоза золота-брильянтов через российскую границу.

Так, в ноябре прошлого года из Екатеринбурга в ОАЭ собирался улететь мужчина, у которого на шее красовалась золотая цепь весом в 4 (!) кг. А в марте 2023-го прилетевшая из Эмиратов в Домодедово женщина надела на щиколотку браслет и колье, сделанные из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, оникса и перламутра. И в том, и в другом случае контрабанду изъяли.