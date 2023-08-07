"Отпустили из дома работать, а мы взяли купальники и на пруд": Москвичи сбегают из офисов на городские пляжи

Многие рассказывают, что на сегодня взяли на работе отгулы - понежиться в воде, позагорать Фото: Андрей АБРАМОВ

В воскресенье, когда Москву и окрестности прожарило до аномальных +34 градусов, на всех официальных и неофициальных пляжах были самые настоящие аншлаги. Клочок земли для полотенца и вещей нужно было занимать уже в 9-10 часов утра. Опоздал - довольствуйся местом на пятой-шестой линии. То же самое творилось и при заходе в воду - отдыхающих было столько, что хоть локтями работай. В понедельник столбики термометров опустились на несколько градусов. Но все равно жарко! На пляжах людей стало меньше, но все равно много.

Такая картина везде: в Серебряном бору, Строгино и на других популярных столичных пляжах.

СПАСАТЕЛЕЙ НИКТО НЕ СЛУШАЕТ

Буквально пять шагов с раскаленной дороги в лесной массив парка «Сокольники» и невыносимый зной исчезает. Тенистые тропы под могучими кронами берегут ночную прохладу. В глубине парка находится единственный на востоке Москвы водоем, где еще недавно разрешено было купаться, — Верхний Путяевский пруд. Сейчас формально действует запрет на вход в воду. Буквально на прошлой неделе Роспотребнадзор отозвал разрешение. Взяли пробы воды и они специалистам не понравились: здесь появились небезопасные для человека микроорганизмы.

Так что ВАО остался без легальных водоемов для купания. За исключением бассейнов (к слову, в том же парки «Сокольники» их теперь два, аренда лежака на день 2500 руб.). Однако когда на термометре +30, про все эти запреты на купание уже не думаешь. В понедельник, 7 августа, берега Путяевского пруда - битком.

- Мы с утра еще пытались людей гонять от воды, но все бесполезно, — признаются спасатели, которые дежурят на берегу.

Клочок земли для полотенца и вещей нужно было занимать уже в 9-10 часов утра Фото: Андрей АБРАМОВ

Из громкоговорителя раз в пять минут раздается завет:

- Купание запрещено.

Но с молчаливого согласия всех участников летнего берегового заговора, распоряжение игнорируется.

- Недели три назад тоже жарко было. Приехала компания пацанов из Мытищ. Заплыли за буйки, одному ногу свело и пошел ко дну. Водолазы за телом ныряли. А ведь и пост у нас есть, и отдыхающих полно кругом. Но люди не понимают, что иногда десяти секунд достаточно, чтобы перестать держаться на плаву и уйти с головой под воду, — продолжают спасатели.

На пляжах людей стало меньше, но все равно много Фото: Андрей АБРАМОВ

ВЗЯЛИ ОТГУЛ

Между тем, на бережке корреспондент «КП» в гуще отдыхающих разглядел и отдыхающих, которые в другой будний день вряд ли бы оказались на пляже. Поясним: основная аудитория на берегу, это декретницы с чадами, школьники и студенты, пожилые люди. А тут в телефонах сидели пара мужиков самого работоспособного возраста и вида:

- Так мы это, — замялись сначала товарищи, — не бездельничаем. В таксопарке работаем. Сейчас искупнемся, да к вечеру, когда заказы пожирнее пойдет, снова на линию.

Москвичи сбегают из офисов на городские пляжи Фото: Андрей АБРАМОВ

Чуть поодаль от них загорали три подруги. Точнее коллеги.

- У нас офис в Богородском (район с северной стороны парка «Сокольники», - Авт.), отопительные котлы продаем, — рассказала блондинка Татьяна. - Утром пришли, а за выходные с кондиционером что-то случилось, все столы залил. На охлаждение не работает. Начальство отпустило из дома работать, а мы съездили за купальниками и на пруд. Работать вообще желания нет. Тем более кому сейчас отопительный котел нужен? Думать о таком в жару даже не хочется!

Примерно такая же картина на пляже Теплостанского пруда в Тропарево. Только публика немного другая. Здесь в-основном, мамы и бабушки с детьми плюс мигранты. Многие рассказывают, что на сегодня взяли на работе отгулы - понежиться в воде, позагорать. А то дальше синоптики обещают дожди и грозы. Лови момент, пока есть солнце!

"ЧУЖИЕ НОГОТОЧКИ ПОДОЖДУТ!"

Примерно такая же обстановка в Тропарево. Теплостанский пруд тоже окружен деревьями. Тем, кто предпочитает солнечные ванны, приходится подниматься чуть повыше от него - на травку и деревянные настилы.

- Вчера яблоку негде было упасть, - поворачивается ко мне моложавая женщина лет 45. - Сегодня даже есть, куда прилечь.

Теплостанский пруд Фото: Александра БУДАЕВА

Моя собеседница - отпускница, никуда не спешит. Из любопытства начинаем знакомиться с соседями. Татьяна - в декрете, пришла сюда с двумя детьми. Мария - взяла отгул («Надо же ребенка выгулять и выкупать, пока тепло, завтра дожди начнутся, снова в пекарню вернусь, буду булочки печь, в дождь и холод запах свежей выпечки особенно приятен"), Соня - мастер по маникюру.

- Сказалась больной, дневных клиентов по другим дням «раскидала», чужие ноготочки подождут, - делится она своим секретом.

Ярослав с друзьями отдыхает в тенечке, у него с собой ноутбук:

- По сути я занят часа два в день. Моя задача - сделать так, чтоб все работало без моего участия. На случай ЧП - ноутбук с собой. Я продвижением сайтов занимаюсь.

Теплостанский пруд Фото: Александра БУДАЕВА

«Ой, вы знаете, я сейчас в рабочей поездке, почти нет связи. Не слышу вас! Ало!» - громко переговаривается с кем-то девушка, сидящая рядом с Ярославом. Кладет телефон и идет к домику моржей - его приспособили для ныряния. Конечно, это запрещено, и спасатели народ регулярно оттуда гоняют.

Ярослав объясняет странную сценку с телефоном: Лиза работает в пиаре, звонки сыплются днем и ночью. Все выходные «вкалывала», сегодня устроила себе импровизированный выходной.

- Лето проходит, а мы еще не загорели, - подмигивает молодой человек. - Лови момент!