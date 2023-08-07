Куда податься, когда везде забито: семь секретных пляжей Москвы

Минувший уик-энд стал для столицы настоящим испытанием. Фото: Оксана ЗУЙКО

Минувший уик-энд стал для столицы настоящим испытанием. В Москву пришла жара. В субботу народ натурально плавился, а уж в воскресенье, когда воздух прогрелся до +34… Святое и Белое озера, Серебряный бор, Строгино, пляж у Водного стадиона, парк «Северное Тушино» напротив Речного вокзала - все битком. В ходу шутки (не без доли правды), что на пляжах кончаются стоячие места, а московские берега превратились в филиал Анапы. Даже в «платниках» плюс-минус та же картина.

В общем принимать солнечные ванны и охлаждаться у воды в такой атмосфере не слишком комфортно. А хочется! Многие москвичи вопрошали: неужели нет мест у воды, где нет толп и можно искупаться с комфортом?

Есть. Мы собрали места у воды в Москве, которые не столь популярны в народе. О многих просто не знают. Хотя тут также можно расстелить полотенца и плед, помочить ноги (купаться запрещено, поскольку нет спасателей и не оборудован вход в воду).

Оленьи пруды (м. «Сокольники»)

В парке «Сокольники» все идут на Путяевские пруды или Золотой в центральной части парка. Однако на восточной окраине в лесочке есть еще три больших пруда, которые называют Оленьими. Причем тут не медвежий угол: есть и тренажеры, и уборные и даже песок на берегу. А вот из отдыхающих - только местные жители.

Черкизовский пруд (м. «Преображенская площадь»)

Водоем тянется почти на километр и простирается между районами Богородское и Преображенское. Есть лежаки (быстро разбирают), беседки, деревянные настилы для загара. Несколько туалетов и комната матери и ребенка. А от автобусной остановки буквально минута ходьбы или можно пешком от метро дойти за 15 минут. Дают напрокат лодки (700 руб/час): плавать предстоит вдоль вереницы фонтанов.

Серебряно-Виноградный пруд (м. «Партизанская»)

Местечко дикое и местами мрачное. Можно расположиться на берегу на Измайловском острове (там, где усадьба «Измайлово»). Вдоль берегов аккуратный газон. Более людно будет на неофициальном пляже со стороны улицы Измайловский проезд. Тут есть асфальтированная пристань (с нее часто на свой страх и риск сигают в воду пацаны) и просто лужайки у воды.

Река Язвенка (м. «Орехово»)

Это южная окраина Верхнего Царицынского пруда. Но все отдыхающие преимущественно гуляют вокруг дворца, а сюда забредают редко. Заходите в парк через КПП №7 (со стороны метро «Орехово») и держите курс на запад - то есть просто стараться идти все время прямо, оставляя за спиной вход. Еще один ориентир - ротонда «Храм Цереры». Так и выйдете к реке. К слову, в лесу много полянок, где также загорает народ. А еще очень живописные холмы.

Суперпарк «Яуза» (м. «Свиблово»)

Приставку «супер-» парк получил не за «крутизну» (хотя масштабы и качество благоустройства последних лет действительно удивляют), а за объединение в один маршрут нескольких исторических зеленых зон. Некоторые локации парка довольно людные, но есть места, где разве что только редкого заплутавшего велосипедиста можно встретить. Ориентируйтесь на парк «Свиблово» и двигайтесь на северо-запад вдоль реки Чермянка. В воду заходить неудобно (берега в основном заросшие и резко уходят в воду), но можно расположиться как на деревянных настилах, так и на земле.

«Покровский берег» (МЦК «Стрешнево»)

Народу здесь не густо, потому что добираться без машины сложно. Маршрут такой. Садитесь на автобус 412, который идет по Волоколамскому шоссе, либо - 2 км пешком по парку «Покровское-Стрешнево». Выйдете к Химкинскому водохранилищу - на противоположную сторону от Водного стадиона. Здесь песчаный пляж, беседки, волейбольная площадка и поле для мини-гольфа (если есть инвентарь, можно играть бесплатно, прокат оборудования 400 руб/час).

Троице-Лыково (м. «Строгино»)

На правом берегу Москва-реки есть местечко, куда зачастую приезжают полюбоваться да помолиться в храм Живоначальной Троицы. (Автобус 137 от метро). Он выполнен в стиле московского барокко. Сюда даже экскурсии устраивают, потому что за пять веков существования этой землей владели несколько знатных родов - Нарышкины, Бутурлины, Разумовские. А с установлением Советской власти здесь действовал колхоз «Новый путь».

Сейчас это тихое место с прудами, небольшим пляжем и очень протяженной береговой линией. Правда берега вымощены каменным бортами, так что помочить ноги получится не везде. Но есть мини-причалы, по которым можно спуститься к воде. Зато просторы такие, что можно найти место, где вокруг практически ни души.