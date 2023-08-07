Фото пресс-службы ми­нистерства благоустр­ойства Московской об­ласти

В систему велосипедных маршрутов Подмосковья в ближайшие несколько лет будет интегрирован еще один серьезный отрезок. 30,5 километров! Проект «Дубненская кругосветка» поддержали в Правительстве Московской области. Как сообщают в Министерстве благоустройства Подмосковья, работы по строительству первого участка будущего маршрута начнутся уже в текущем году.

- Начиная с 2019 года в Подмосковье мы проложили более 550 километров веломаршрутов. Эта работа и дальше будет активно продолжена, - рассказывает министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Помимо велосипедных дорожек, которые мы обустраиваем на общественных территориях, где проводим благоустройство, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе. Так, в этом году продолжим еще один участок велосипедной трассы «Вело1», реализуем веломаршрут «Связь трех парков» между парками Одинцовского округа, проложим велодорожки от станции Раздоры до деревни Жуковка и в поселке Ржавки Солнечногорска.

«Дубненская кругосветка», которая станет этаким велосипедным кольцом вокруг наукограда Дубны, позже планируют соединить с трассой «Вело1».

- В этом году начинаются работы по обустройству 12 км этого маршрута, которые планируем завершить в 2024-м, - сообщил Михаил Хайкин.

Оставшиеся 18,5 км «кругосветки» будут проложены в рамках второго этапа.

В Минблаге Московской области рассказали о самых популярных и удобных веломаршрутах на территории Подмосковья. Наибольшее количество любителей двухколесного транспорта уже оценили плюсы дорожек, проложенных в парках Одинцовского городского округа, на берегу озера Сенеж в Солнечногорске, в Химкинском парке «Экоберег», у Акуловского канала в Королеве, а также в парках и лесопарках Московской области.

Удобнее всего сориентироваться для поездки на велосипеде в Подмосковье с помощью сервиса Яндекс.Карты. Там нужно просто отметить начало и конец маршрута, а дальше алгоритм уже сам выстроит для вас самый оптимальный курс, исключив опасные участки, скоростные магистрали и лестницы.