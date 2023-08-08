Москвичка с онкологическим заболеванием сломала ногу на Бали и оказалась заложницей индонезийских врачей

После перелома ноги на Бали Даша сменила три больницы в Индонезии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В середине июня 25-летняя Даша и ее молодой человек Женя полетели на Бали. На конец лета у пары запланирована свадьба. Перед торжеством решили устроить репетицию медового месяца на знаменитом острове-курорте. Путешествовали, купались и загорали. На одну из экскурсий поехали на рисовые поля.

ДО СВАДЬБЫ НЕ ЗАЖИВЕТ

Это одна из изюминок Бали: зеленые трассы в форме гигантских ступеней залитых водой. Фотки отсюда — всегда на миллион лайков. Даша заговорилась с подругой их тургруппе и ушла вперед от Жени. Вдруг на скользкой тропе повело ногу — девушка полетела в овраг.

Еще бы миллисекунда и… даже думать о таком не хочется.

Но Дашу подхватила спутница. При этом девушка сломала бедро. С рисовых плантаций ее увезла скорая.

Переломы Дарьи.

У здорового человека такой инцидент бы ограничился парой месяцев с гипсом, да напутствием: «До свадьбы заживет». Только у москвичи ситуация сложнее.

— Когда Даша была в старшей школе, начало болеть колено. Прошли обследования — доброкачественная опухоль. Институт дочка закочнила на костылях. Ей почти ежегодно делали какие-то операции. В колено поставили протез, — рассказала kp.ru мама девушки Марина Золина.

Отпускать на Бали Дашу мама побаивалась. Но лечащий врач дал добро на поездку: «Пусть живет обычной жизнью, ей это нужно».

Даша с мамой Мариной.

СТРАХОВКА НЕ ПОДЕЙСТВОВАЛА

После перелома ноги на Бали сменили три больницы. Тарифам на медобслуживание в Индонезии могут позавидовать клиники Рублевки. Сутки в палате — 300 тыс. рублей. С помощью русскоязычной диаспоры врачей на Бали (они узнали о беде из соцсетей) нашли более экономный вариант. И то: свыше 1,5 млн рублей ушло на пребывание в индонезийских больницах. Деньгами помогли друзья, родные и незнакомцы, которые откликнулись на сбор денег в соцсетях.

— В Индонезии предложили операцию за 1,5 млн рублей. Но что они там сделают… Признавали, что с такими случаями никогда не работали. В Москве-то всего одна клиника — 62-я — может оперировать «онкологические» суставы. А на Бали о таком не знают. Местные врачи это признавали, но все равно пытались уговорить на операцию там. И выпускать ее из страны не хотели, — рассказывает мама пострадавшей.

Примечательно, что молодые люди перед поездок оформили медстраховку. Вот только полис, оказывается, не покрывал ни нахождение в клинике, ни тем более операции. Еще одно доказательство, как важно читать условия договора. Зачастую страховки покрывают только репатриацию тела в случае смерти и легкие травмы.

Препятствием, чтобы транспортировать Дашу в Россию оказались… санкции! Российский спецборт для транспортировки пациентов элементарно не может приземлиться в Индонезии.

Семье пришлось уговаривать компанию Emirates — известного авиаперевозчика из ОАЭ. После вереницы согласований разрешили выкупить шесть посадочных мест для перевозки Даши. Билет вышел около 1,2 млн рублей. Плюс расходы на скорую до аэропорта и пребывание в спецзале во время пересадки в Дубае.

«ПОМОЛИЛАСЬ И ПОЗВОНИЛА МАРИИ ЗАХАРОВОЙ»

Российский Минздрав не остался в стороне. Прислали двух врачей, которые сопровождали девушку в перелетах из Индонезии до ОАЭ и в Россию. Особые теплые слова мама Даши адресовала официальному представителю Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой.

— Я помолилась и позвонила ей в приемную. А она ответила! Благодарна ей от всего сердца. Она много сделала для моего ребенка. Наш МИД вел все переговоры с посольством Индонезии, пытались разрешить вылет спецбортом. Общались с другими странами, чтобы найти подходящий рейс для перевозки. Мария Владимировна была на связи с врачами, постоянно интересовалась состоянием Даши, — рассказала Марина.

У трапа самолета в Москве девушку встретила скорая. Из-за долгого нахождения в клиниках — 21 день — у Даши образовался тромб. Неделю проводили процедуры, чтобы «разбить» его. В Москве пациентку оперировали именитые врачи — восемь часов. Задействовали даже медицинского робота, который выполнял разрезы. Бедренную кость пациентки зафиксировали конструкцией, которую напечатали на 3D-принтере.

В Москве операция продлилась восемь часов. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Врачи надеются, что молодой организм окрепнет и Даша сможет как и раньше ходить сама. А семья готовится к намеченной свадьбе.

— Купили розовые костыли! Свадьба состоится! Вот уже второй месяц я живу как в кино, — поделилась эмоциями мама невесты.

Семья Золиных также благодарит за помощь завотделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф Михаила Терехова, главврача Московской онкологической больницы 62 Дмитрия Каннера, оперирующих врачей Сергея Главацкого, Эльмара Мусаева и весь медперсонал.