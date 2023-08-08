Много букв: самые большие романы, которые читают прямо сейчас

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Исследование Microsoft еще в 2015 году показывало, что средняя продолжительность концентрации внимания человека составляет 8 секунд. В 2000 году, к слову, этот показатель составлял 12 секунд. И это время продолжает сокращаться. Тренд на быстрое потребление не обошел стороной и книжную индустрию. Прочитать большой роман – значит потратить ценное время, которого всегда не хватает.

В сети книжных магазинов «Читай-город» на основе покупательских предпочтений составили топ-10 больших романов. К ним сеть отнесла произведения объемом более 400 страниц. Рейтинг составлен на основе продаж сети в июне.

ТОП-10 больших романов

Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Федор Достоевский «Братья Карамазовы»

Лев Толстой «Анна Каренина»

Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»

Грегори Дэвид Робертс «Шантарам»

Виктор Гюго «Собор Парижской богоматери»

Лев Толстой «Война и мир»

Теодор Драйзер «Финансист»

Ханья Янагихара «До самого рая»

Мариам Петросян «Дом, в котором»

Валерий Шабашов, книжный обозреватель, автор телеграм-канала Books&Rewies: “Топ-10 продаж больших романов в сети ЧГ говорит нам о нескольких вещах. Во-первых, "толстые" романы появляются не так часто. Мне лично хотелось бы в нем видеть больше современных авторов. А во-вторых, этот список говорит о том, что к большому сожалению, аудитории книжных магазинов в большей массе не знакомы современные авторы и их произведения. И по моей гипотезе, велик риск обжечься и купить что-то не то. По мнению покупателей, лучше взять проверенную поколениями классику. Лично мне поверить в то, что современные авторы менее талантливые, чем их именитые предки, тяжело, поэтому скорее всего дело в недостаточной информированности аудитории о новых книгах”.

В топ попало четыре произведения русской классики и два зарубежной. Романы Булгакова, Толстого, Достоевского известны со времен школы. И неоднократно экранизировались, что только добавляло им всеобщей популярности. Чаще всего к ним возвращаются во взрослом возрасте, чтобы осознанно прочитать. Эти произведения можно отнести к культурному коду россиян.

Также в топе популярные книги современной прозы «Шантарам», «Дом в котором», «Атлант расправил плечи».

Роман «Шантарам» был впервые опубликован в Австралии в 2003 году и мгновенно стал бестселлером. В 2010 году вышел русский перевод, который тоже обрел народную любовь. 900-страничная книга разошлась во всем мире суммарным тиражом около шести миллионов копий. Роман стал настолько популярен, что многие приезжают в Мумбаи ради того, чтобы прогуляться по местам, описанным в этой книге. Это неудивительно, так как все невероятные события, которые случаются с главными героями, разворачиваются в абсолютно реалистическом пейзаже.

«Дом, в котором...» Мариам Петросян – мощное социальное фэнтези, сюжеты и смыслы которого, кажется, до сих пор не разгаданы. Книга является некой метафорой человеческой личности, раздираемой внутренним конфликтом. В лучших традициях «Гарри Поттера» Петросян создает мир, интересный детям и подросткам, но при этом говорящий с нами о проблемах далеко не детского масштаба.

«Атлант расправил плечи» – самый длинный роман Айн Рэнд. Изданный в 1957 году, он представляет собой историю о том, как талантливые энергичные люди, на плечах которых держится общество, сталкиваются с противодействием со стороны бездарного большинства. Этот роман воспитания, до сих пор один из самых спорных и обсуждаемых, продолжает привлекать к себе внимание.

В топ продаж попала широко анонсированная новинка Ханьи Янагихары «До самого рая». Большую роль здесь сыграл успех дебютного романа «Маленькая жизнь», вышедшей в 2017 году. Тогда история четырех друзей объемом более 800 страниц стала самым обсуждаемым романом года. «До самого рая» – это третья книга автора, вышедшая в России, но пока ей не удалось побить рекорды продаж своего предшественника.

Совместно с сервисом электронных и аудиокниг Литрес мы проанализировали, какие большие романы читают в “цифре”, и сравнили с теми, которые покупают в бумажном формате. Ниже представлены рейтинги по наибольшему количеству покупок и бесплатных скачиваний в июне в сервисе Литрес.

Топ-10 книг по количеству проданных экземпляров:

1. Майк Омер. «Скрытые намерения»

2. Майк Омер. «Скрытые намерения» (аудиокнига)

3. Мерседес Рон. «Твоя вина»

4. Наталья Тимошенко. «Хранительница болот»

5. Александра Маринина. «Тьма после рассвета»

6. Федор Достоевский. «Идиот» (аудиокнига)

7. Майк Омер. «Внутри убийцы»

8. Михаил Булгаков. «Мастер и Маргарита»

9. Л. Дж. Шэн. «Красавицы Бостона. Охотник»

10. Лэй Ми. «Профайлер»

Топ-10 книг на Литрес по количеству бесплатных скачиваний:

1. Федор Достоевский. «Преступление и наказание»

2. Харуки Мураками. «Дэнс, Дэнс, Дэнс»

3. Эдгар Аллан По. «Рассказы» (аудиокнига)

4. Майкл Коннелли. «Линкольн» для адвоката»

5. Евгений Петров, Илья Ильф. «Одноэтажная Америка. Рассказы» (аудиокнига)

6. Федор Достоевский «Идиот»

7. Лев Толстой «Анна Каренина»

8. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Ночь нежна»

9. Макс Фрай. «Энциклопедия мифов. А-К»

10. Александр Дюма. «Графиня де Монсоро» (аудиокнига)

Екатерина Писарева, шеф-редактора ГК «ЛитРес»: “Список "больших романов", популярных в электронном и и аудиоформате на Литрес, отличается от топа в бумажном формате. На это есть несколько причин. Во-первых, в топ-10 в нашем сервисе вошли преимущественно современные жанровые авторы: детективщики Майк Омер и Александра Маринина, мастер китайского триллера Лэй Ми, создатели романтических историй Мерседес Рон и Л. Дж. Шэн. В рейтинге печатных книг современных писателей не так много, и это совсем другие авторы – Грегори Дэвид Робертс с «Шантарамом», Ханья Янагихара и ее «До самого рая» и «Дом, в котором…» Мариам Петросян. То есть авторы, имена которых находятся на слуху, а львиная доля топа продаж все равно за классической литературой. Во-вторых, читатели привыкли внимательно относиться не только к своему времени, но и к месту на книжных полках. Можно предположить, что такая большая разница в предпочтениях объясняется тем, что аудитории, любящей современных писателей, проще решиться на цифровую покупку, а те читатели, которые предпочитают бумагу и формируют домашнюю библиотеку, чаще выбирают проверенную классику. Правда, ее пользователи сервиса Литрес тоже не обходят вниманием. Тем более, что многие классические произведения представлены у нас бесплатно. В топе бесплатных скачиваний мы видим книги таких авторов, как Лев Толстой, Фрэнсис Скотт Фицджеральд, Александр Дюма и Федор Достоевский”.

Мы попросили 15 ведущих книжных блогеров рассказать, что останавливает их в прочтении объемных произведений. Основными причинами стали:

- слишком много описаний и героев;

- плохие отзывы;

- неудобно держать в руках и носить с собой;

- медленно развиваются события;

- большой объем пугает тем, что может быть много воды, а значит, станет скучно;

- много времени – пока читаешь объемное произведение, блог пустует.

Рома Унаджев, книжный блогер: “Мне будто катастрофически не хватает времени, а объем подобных книг пугает – присутствует страх застрять в одном романе на продолжительное время, упуская возможность прочитать больше. Чаще всего такие романы ещё и тяжелые, стоит только подумать о том, что такой «кирпичик» долго придется держать в руках, хочется сразу обойти его стороной. А еще большие книги очень неудобно брать с собой, чтобы почитать в дороге на учёбу или работу. Они словно тебя приковывают только к одному месту – к дому”.

Олеся Аршанапалли, книжный блогер: “Большие романы обычно оставляю на отпуск, когда больше времени. При этом опасаюсь, что роман окажется слишком серьезным, а летом обычно хочется чего-то полегче”.