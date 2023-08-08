Загрутдинов: К 2025 году бюджетное финансирование Адресной инвестиционной программы достигнет почти триллиона рублей

Фото: Департамент строительства г. Москвы

Итоги работы за семь месяцев 2023 года подвел руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

«Несмотря на внешнеэкономические вызовы, правительство Москвы сохраняет стабильное выделение бюджетных ассигнований, последовательно увеличивая объемы финансирования строительной отрасли, - отметил Загрутдинов. - К 2025 году мы приближаемся почти к одному триллиону рублей».

Глава ведомства уточнил, что выделенная из городского бюджета сумма будет вложена в строительство важных для жителей столицы сооружений. В том числе социальной инфраструктуры - школ, детских садов, поликлиник и спортивных комплексов, а также жилья.

При этом, как пояснил руководитель департамента, столица постоянно увеличивает темпы строительства. Благодаря этому повышается качество городской среды.

«Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Собянин,в эксплуатацию уже ввели 260 домов. В процессе переселения находятся 128 тысяч человек, а больше 103 тысяч переехали в новые квартиры, - отметил Загрутдинов. - Всего в программу включено 5175 домов, в которых живёт почти миллион человек»

«К 2025 году объемы ввода объектов, в том числе жилья по программе реновации жилищного фонда вырастут до около 5 миллионов квадратных метров ежегодно», – подчеркнул Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.