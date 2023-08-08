"Я выпил. Злой был": Мужчина, сбивший насмерть 6-летнего мальчика, честно рассказал о причине ДТП

Свою машину Пастушенко бросил в нескольких километрах от места аварии. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Столичный Следственный комитет ходатайствует о заключении под стражу 45-летнего москвича Юрия Пастушенко. Напомним, мужчина был задержан после смертельного ДТП. Вечером в воскресенье он, находясь за рулем автомобиля «Шкода», сбил на севере Москвы 6-летнего мальчика. Ребенок в этот момент переходил на зеленый свет Кронштадский бульвар - по пешеходному переходу, как положено. (Родителей в этот момент рядом не было).

- После ДТП мужчина взял тело мальчика, переложил его с дороги на газон, вернулся к машине и уехал, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Машину Пастушенко бросил в нескольких километрах от места аварии. Вскоре его задержали. Экспертиза установила, что мужчина в момент, когда сбил ребенка, был в состоянии алкогольного опьянения.

На допросе он сообщил: «Накануне поругался с женой. Она сказала, что будет со мной разводиться. Ну, я и выпил. И поехал кататься. Злой был. Мальчика не заметил...»

Сегодня вопрос о мере пресечения для Юрия Пастушенко будет решаться в Головинском суде Москвы.

В ГСУ СК России по Москве отмечают, что уже назначены несколько экспертиз.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть», - рассказали в ведомстве. Наказание по этой статье до 7 лет колонии.