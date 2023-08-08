Собянин: В 2023 году в Москве запустим 15 новых железнодорожных путепроводов

Фото: пресс-служба мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель генерального директора РЖД Олег Тони сегодня, 8 августа, проверили, как строится новая транспортная связка между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Напомним, в этом месте на участке Проектируемого проезда №2236 от улицы Хачатуряна до Дубнинской улицы прокладывают шестиполосную трассу длиной около километра. Она соединит два шоссе. При этом автодорога поедет здесь в дальнейшем под путями МЦД-1 по двум железнодорожным путепроводам. А дорожную связку планируется полностью открыть в декабре 2023 года.

«Вместе с РЖД мы в последние годы реализуем большую программу по строительству железнодорожных путепроводов, - сказал Собянин. - Всего за последние годы построено около полусотни путепроводов. В этом году запускаем 15».

Мэр напомнил, что одним из таких совместных проектов стало создание дополнительного маршрута между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Фото: пресс-служба мэра Москвы

«Эта связка соединит разные районы и в два раза уменьшит пробеги машин между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе», – отметил Собянин.

Мэр поблагодарил руководство РЖД за сотрудничество при строительстве сложных сооружений.

КОНКРЕТНО

По проекту новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе:

- переустроят 3,6 километра железнодорожных путей;

- 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей.

После запуска маршрута:

- появится дополнительная автотрасса между Северным и Северо-Восточным округами столицы, в которых живет всего порядка 2,6 миллиона человек;

- разгрузятся соседние участки МКАДа, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, Московского скоростного диаметра (МСД), Дмитровского и Алтуфьевского шоссе.

По оценке, при поездках между соседними районами пробег автомобилей уменьшится примерно в два раза по сравнению с сегодняшней дорожной ситуацией.

ЦИФРЫ

С 2011 года в Москве построено и реконструировано 52 железнодорожных путепровода.

При этом с 2011 года и до конца 2023-го всего будет построено 67 железнодорожных путепроводов. Кроме того, сейчас сооружаются еще пять путепроводов. Их планируют завершить в 2024 - 2026 годах.