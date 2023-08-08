«Возрождать имена, которые являются героями разных эпох»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв открыл в Солнечногорске пешеходную дорожку к месту захоронения Василия Татищева

Фото: Константин Семенец

Еще одна точка на карте Подмосковья, связанная с историей России, стала более доступной. В Солнечногорске появилась 1300-метровая пешеходная дорожка, по которой можно добраться к месту захоронения Василия Татищева, видного ученого и государственного деятеля XVIII века. Прославился он не только как инженер, историк, географ, но и как основатель городов - Екатеринбурга, Перми и нынешнего Тольятти (при основании он назывался Ставрополем-на-Волге). Уже удалившись от государевых дел, он поселился в подмосковной усадьбе «Болдино», где и был с почестями похоронен после смерти.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв открыл переводную дорожку вместе с помощником Президента РФ Владимиром Мединским, главой Свердловской области Евгением Куйвашевым и директором Центрального музея Великой Отечественной войны Александром Школьником.

Собственно, сама дорожка стала частью большого проекта по празднованию 300-летия со дня основания Екатеринбурга - уральцы не могли не почтить память человека, который стоял у истоков города. Поддержку в благоустройстве тропы также оказали власти Подмосковья и Российское военно-историческое общество (РВИО).

- Мы стараемся дружить и дорожить партнерством с нашими регионами, губернаторами, мэрами, перенимаем лучшие практики, - отметил Андрей Воробьёв. - Это касается истории, культуры, технологии. Отдельно хочу поблагодарить Владимира Мединского, который активно участвует в жизни Подмосковья, общается со школьниками, сопровождает Российское военно-историческое общество. Благодаря таким людям мы можем возрождать имена, которые прославили нашу страну, являются героями разных эпох - Достоевский, Чехов, Менделеев, Татищев.

Само место захоронения Василия Никитича Татищева на Рождественском погосте является объектом культурного наследия федерального значения. Раньше сюда можно было пройти от ближайшей деревни Шахматово только по узкой тропинке, которая периодически зарастала. Теперь же путь длиной почти в полтора километра проходит по широкому (2,5 метра) настилу, переброшенные через овраги мосты. Плюс скамейки, чтобы можно было отдохнуть, урны, фонари.

Владимир Мединский подчеркнул, что Василия Татищев по сути стал первым профессиональным отечественным историком - именно он первым написал «Историю Российскую». Причем, эта работа была завершена именно в Болдине.

- Несколько месяцев назад, выступая перед учителями в Доме правительства Московской области, я рассказал о проекте Российского военно-исторического общества по возрождению усадьбы Татищева, которая десятилетиями разрушалась, - рассказал Помощник Президента. - Примерно через две недели я поехал в Екатеринбург, где абсолютно случайно, беседуя с губернатором Свердловской области и мэром Екатеринбурга, узнал, что и они тоже занимаются возрождением памяти Татищева. Выяснилось, что мы - соседи. Они делают тропу вместе с Московской областью, а мы вместе с Московской областью возрождаем усадьбу. Сразу отсюда я поеду в «Болдино» проводить совещание по реставрации. Через три года там будет город-сад.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил Андрея Воробьёва за помощь и отметил, что отметил что этот проект - пешеходная дорожка к могиле ученого - является «слиянием современности и истории»

- Василий Никитич Татищев - уникальный человек, который сделал много для всей нашей страны. Я уверен, что это станет серьёзным, познавательным проектом для молодёжи, людей, которые живут в Подмосковье, Москве, они будут сюда приезжать и узнавать о Татищеве, Урале. Я благодарен также потомкам Василия Никитича, поддержавшим эту инициативу.

Одной из первых по новой дорожке прошла правнучка Василия Татищева Марианна Дмитриевна. Она, к слову, пошла по стопам знаменитого предка - стала историком, профессором, кандидатом исторических наук.

- Я сама неоднократно ходила раньше по этой тропе, было неудобно - идешь по лесу, где-то перелез через дерево, где-то перешёл через овраг. А если слякоть или распутица, так вообще не дойдешь. Сейчас все стало по-другому – можно и пройти удобно, и подъехать к началу тропы. Знаю, что планируют реконструировать усадьбу «Болдино». Тоже очень жду этого момента, - призналась Марианна Дмитриевна.