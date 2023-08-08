Загрутдинов: До 2025 года в Москве построят более 600 различных сооружений

Фото: Департамент строительства города Москвы

С 2023 по 2025 годы в разных районах столицы появится всего 609 сооружений на площади в 13,4 миллиона квадратных метров. Их возведет Департамент строительства Москвы в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) и программы реновации.

«На эти цели городом выделено финансирование в размере порядка 2,9 триллиона рублей», - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов на Московском урбанистическом форуме во время подведения итогов за семь месяцев 2023 года.

По его словам, в столице построят в том числе 167 километров дорог, 63 километра линий метро и порядка 10 миллионов квадратных метров жилья.

«В планах также опережающие темпы строительства объектов образования, здравоохранения, спорта, культуры и других важных для комфортной жизни горожан сооружений», - уточнил глава ведомства.